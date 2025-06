Đại tá Bùi Quang Bình được bổ nhiệm là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng sau sáp nhập (Ảnh: congan.haiduong.gov.vn)

Đại tá Bùi Quang Bình từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh), Trưởng Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 3/2022, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm ông Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay ông Lê Ngọc Châu chuyển công tác khác.

Tác giả: Hoàng Giang