Đề xuất bổ sung nhiệm vụ mới của công an cấp xã

Bổ sung nhiều quy định mới

Ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định thuộc 125 điều của luật hiện hành. Trong đó bổ sung quy định Công an cấp xã là cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.

Bổ sung quy định “thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin” khi tiếp nhận người châp hành án phạt tù.

Cạnh đó, bổ sung quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phân bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quỵ định pháp luật; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, công an cấp xã theo hướng: UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng…

Dự thảo luật bổ sung 10 điều, gồm các điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, công an cấp xã, đơn vị quân đội trong quản lý, giám sát, giáo dục người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; nghĩa vụ của người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; về giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người; về giải quyết trường hợp người chấp hành án tại cộng đồng có nguyện vọng làm việc, học tập

ngoài nơi cư trú; về nội dung quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.

Cùng với đó là quy định để thực hiện phân cấp, phân quyen tại các nội dung cho Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Công an câp xã để bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới; đồng thời, dự thảo luật quy định các nội dung giao Chính phủ, các bộ quy định chi tiết để phù hợp với nguỵên tắc phân định thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chứ chính quyền địa phương.

Chính phủ đề nghị dự thảo luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, về thi hành quyết định thi hành án phạt tù (Điều 10), Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành nội dung sửa đổi. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi theo hướng cải cách căn bản hơn về thủ tục, tạo điều kiện đưa người bị kết án phạt tù đi chấp hành án trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm quyền lợi cho người bị kết án và phòng ngừa rủi ro, giảm áp lực cho trại tạm giam.

Đa số ý kiến Thường trực Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp tán thành bổ sung quy định về quyền của phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể kèm theo điều kiện chặt chẽ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của phạm nhân.

Một số ý kiến đề nghị trước mắt chỉ nên quy định cho phép phạm nhân được lưu trữ trứng, tinh trùng mà chưa nên bổ sung quy định quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể.

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban ban Pháp luật và Tư pháp tán thành bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của những trường hợp phạm nhân chưa có thông tin. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ mục đích của việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, đồng thời cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát bày tỏ quan điểm đồng tình với việc bổ sung quy định về quyền được hiến mô, bộ phận cơ thể, được lưu trữ tinh trùng, trứng theo quy định của pháp luật, được hưởng chế độ chính sách theo quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Việc quy định bổ sung quyền này cho phạm nhân thể hiện tính nhân đạo và tính nhân văn sâu sắc, tạo cơ hội cho phạm nhân tự nguyện, có nguyện vọng cống hiến cho gia đình, cộng đồng, tạo động lực phấn đấu cải tạo lao động tốt, sớm được tái hoà nhập cộng đồng. Tuy nhiên cần bổ sung đánh giá tác động kỹ lưỡng, dự trù được hết các phát sinh trong thực tiễn về điều kiện đáp ứng về y tế, tài chính, trên cơ sở đó đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, hiến mô, nội tạng là vấn đề khó; là vấn đề nhân văn và nhân đạo, hiến tạng có thể cứu rất nhiều người, và trên thế giới đã làm rất lâu rồi. Ông đồng tình với tờ trình của Chính phủ về bổ sung quy định hiến mô, bộ phận cơ chể nhưng cần quy định làm sao cho chặt chẽ.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV