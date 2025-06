Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn làm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (thứ 3 từ trái sang) nhận quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng - Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - đã công bố quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - về việc tổ chức, sắp xếp đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bố trí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (trước khi hợp nhất) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (sau khi hợp nhất Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Hòa Bình vào Công an tỉnh Phú Thọ).

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được Bộ trưởng Bộ Công an bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đồng thời, thể hiện sự tín nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân và lực lượng Công an 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn.

Tác giả: Minh Sơn - Long Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn