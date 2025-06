Đại tướng Lương Tam Quang trao quyết định cho 34 giám đốc công an tỉnh, thành phố

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập - Ảnh: Bộ Công an

Chiều 28-6, Đại tướng Lương Tam Quang - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an - đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Công bố các quyết định tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố

Tham dự buổi lễ có các thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Buổi lễ được công bố theo hình thức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến các điểm cầu 63 công an cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của công an cấp tỉnh, quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động nguyên trạng đội ngũ cán bộ công an cấp tỉnh.

Đồng thời, công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với lãnh đạo công an cấp tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập và 11 giám đốc công an địa phương giữ nguyên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Bộ Công an

Giám đốc công an 34 địa phương triển khai những việc cần làm ngay

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh chỉ còn ba ngày nữa mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

Nhiệm vụ sắp xếp tổ chức công an cấp tỉnh, cấp xã và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đang đặt ra rất cấp bách, với yêu cầu rất cao, tính chất "vừa chạy vừa xếp hàng".

Bộ trưởng đề nghị giám đốc công an 34 địa phương triển khai những việc cần làm ngay, những nhiệm vụ trước mắt, có tính chiến lược.

Theo đó, chủ động hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh (đối với các tỉnh sáp nhập), công an cấp xã bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ ngày 1-7, khẳng định rõ nét sự gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an.

Tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ nhiệm vụ, rõ việc, rõ thẩm quyền, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành lễ tiết tác phong, thực hiện đạo đức công vụ của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân...

Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất quá trình hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Thiếu tướng Mai Hoàng - giám đốc Công an TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Mai Hoàng đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện 34 giám đốc công an tỉnh, thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Mai Hoàng - giám đốc Công an TP.HCM - bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Giám đốc Công an TP.HCM hứa sẽ lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang. Xác định đây là những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm để công an các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy cao nhất năng lực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng hy sinh, vì sự phát triển của đất nước, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân...

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng 34 giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố - Ảnh: Bộ Công an

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ