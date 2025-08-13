Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham mưu hiệu quả của Công an tỉnh, Đồng Nai luôn là địa phương hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đặc biệt, công an tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng với đó là triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động ngay, không gián đoạn, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh phát huy vai trò Công an cấp cơ sở trong mô hình chính quyền 2 cấp với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá mà Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 8 người.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 người, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 8 người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Dương Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, xác định xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy, đưa Công an tỉnh Đồng Nai trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV