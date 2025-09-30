Tỉnh ủy Nghệ An họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức từ ngày 01 - 03/10/2025, tại Nhà Văn háo Lao động tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 03/10/2025, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có chủ đề là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 - 2030 là: Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; văn hóa, con người Nghệ An là nền tảng; phát triển kinh tế xanh, số, tuần hoàn, công nghệ cao, dịch vụ chất lượng; đột phá phía Đông, phát triển bền vững phía Tây; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh; mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào ngày mai (01/10/2025) là sự kiện chính trị trọng đại, là thời khắc rất đặc biệt để toàn Đảng bộ tỉnh tự soi lại mình một cách thẳng thắn, khách quan, từ đó xác định để trả lời câu hỏi đó bằng định hình lại tư duy phát triển, thiết lập lại tầm nhìn chiến lược và khơi dậy khát vọng vươn lên tạo đột phá để đưa Nghệ An, cùng đất địa linh nhân kiệt không chỉ là tỉnh khá mà còn là cực tăng trưởng có tầm ảnh hưởng quốc gia.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh thông tin về những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Đại hội

“Nhìn lại nhiệm kỳ 2020–2025, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được. Kinh tế tăng trưởng vững vàng. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mức. Nghệ An đã và đang dần bước ra khỏi "tính trung bình" để vươn lên mạnh mẽ hơn trên bản đồ phát triển của cả nước. Nhưng chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận: Nghệ An chưa bứt phá tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Chúng ta chưa thể hài lòng khi GRDP bình quân đầu người vẫn còn thấp, khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu còn xa, và khát vọng phát triển chưa được đánh thức đầy đủ trong từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, từng người dân. Chính vì vậy, Đại hội lần này là thời điểm để chúng ta không chỉ nói, mà hành động với quyết tâm chính trị cao để cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới– nơi mà khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang tái định hình cục diện phát triển toàn cầu” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Nhà báo Quang Đại – Báo Lao động đề nghị cho biết công tác chuẩn bị Đại hội

Nhà báo Quang Tiến – Đài Truyền hình Việt Nam trao đổi về công tác tuyên truyền Đại hội

Nhà báo Trần Duy Ngoãn – Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đề nghị cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa Nghệ An phát triển bứt phá, nhất là trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

Nhà báo Hoa Mơ – Báo và PTTH Nghệ An đề nghị Ban Tổ chức cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời để cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đề nghị Ban Tổ chức cho biết nét mới trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác chuẩn bị Đại hội về tuyên truyền, nhân sự Đại hội; hoạt động tác nghiệp của phóng viên tại Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030... Những nội dung này đã được Ban Tổ chức Đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh giải đáp và trao đổi cụ thể.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam cho biết Đại hội không tổ chức chương trình văn nghệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi về nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Một nghị quyết dù đúng, nếu không truyền được cảm hứng, không khơi dậy được khát vọng phát triển từ nhân dân thì nghị quyết đó vẫn chỉ nằm trên giấy. Cũng nhưthành công của Đại hội không chỉ được đo bằng nội dung nghị quyết, mà còn bằng độ lan tỏa trong lòng dân. Tỉnh mong nhận được sự đồng hành của báo chí – những “cánh tay nối dài” của lòng dân, của niềm tin, của khát vọng sẽ không chỉ đồng hành đưa tin về Đại hội, mà sẽ cùng đồng hành để lan tỏa tinh thần, khát vọng đổi mới, để cùng nhau tạo sự đồng thuận trong xây dựng niềm tin và hiện thực hóa con đường phát triển của một tương lai xứng đáng với truyền thống, tiềm năng và trí tuệ xứ Nghệ.

Trong thời gian trước, trong và sau Đại hội, tỉnh mong các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện về nội dung trọng tâm của Đại hội; làm rõ đậm nét các điểm mới, đột phá trong văn kiện và khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng trách nhiệm công dân, niềm tin trong xã hội; Lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và khẳng định hình ảnh một Nghệ An năng động, sáng tạo, bản lĩnh, sẵn sàng vươn lên thành cực tăng trưởng quốc gia; chủ đông phát hiện, phản ánh nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong quá trình thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, lợi dụng dân chủ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó giữ vữn niềm tin, sự ổn định và thống nhất trong toàn xã hội.

*/ Cũng trong sáng nay, Báo và PTTH Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện. Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An được thiết kế như một cây thư mục số. Gắn với mỗi xã, phường là một trang tin điện tử. Sự tích hợp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhu cầu tìm kiếm, xem, nghe, đọc và khai thác các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống ở cơ sở.

Các các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt chuyên trang

Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất trong xây dựng Chuyên trang

