Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp diễn ra

Đó là thông tin được thống nhất tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên họp thường kỳ vừa diễn ra nhằm cho ý kiến, chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng đã cho ý kiến, thống nhất các nội dung chuẩn bị đại hội; chương trình đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Trung tâm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy, BNA.

Trong đó, thống nhất chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới". Thống nhất phương châm đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển". Thống nhất điều chỉnh dung lượng, kết cấu, nội dung của Báo cáo chính trị. Cơ bản thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, về mục tiêu tổng quát, bổ sung thêm mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về "du lịch". Thống nhất 39 chỉ tiêu chủ yếu được tập hợp thành phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị; trong đó lưu ý chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng từ 165 - 190 triệu đồng (tương đương 6.500 - 7.500 USD); chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 9 tỷ USD; chỉ tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) 0,78; độ che phủ rừng là 58%...

Về nhiệm vụ, giải pháp, cần cập nhật các nghị quyết mới của Trung ương như Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bổ sung thêm hình thành các cơ chế điều phối, phát triển hệ thống đô thị, tiểu vùng, liên xã. Thống nhất dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định 39 chỉ tiêu, gồm 5 nhóm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 10 nhóm về kinh tế - khoa học - công nghệ, 17 chỉ tiêu văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu môi trường và 2 chỉ tiêu quốc phòng - an ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh (phường Thành Vinh).

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn