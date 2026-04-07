Đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất khoá XVI: “Hãy cứ ước mơ, hãy cứ vươn lên”

Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy sinh năm 2002, là người dân tộc Ơ Đu tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Vượt khó vươn lên từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, sáng 6/4/2026, cô giáo Lo Thị Bảo Vy (giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A) rạng rỡ khi chính thức bước vào nghị trường Quốc hội với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI trong bộ đồ truyền thống, với niềm tự hào và khát vọng cống hiến.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nữ đại biểu Quốc hội sinh năm 2002 - Lo Thị Bảo Vy cho biết lần đầu tiên bước chân vào Nhà Quốc hội với tư cách là một đại biểu, cô thực sự xúc động, tự hào nhưng cũng ý thức rất rõ về trách nhiệm lớn lao mà cử tri đã tin tưởng giao phó.

“Đó không chỉ là niềm vinh dự của riêng tôi, mà còn là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Ơ Đu - một dân tộc rất ít người nhưng giàu nghị lực,” đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy phấn khởi nói.

Nữ đại biểu là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Tân Mai, Nghệ An), cũng cho biết việc trở thành nữ đại biểu đầu tiên của dân tộc Ơ Đu khiến cô càng cảm nhận sâu sắc hơn sứ mệnh của mình. Đó là phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin ấy, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh, tiếng nói và khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy phấn khởi bước vào nghị trường Quốc hội với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Chia sẻ thêm về mục tiêu hành động trong thời gian tới, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy nhấn mạnh với vai trò là một đại biểu dân cử, cô mong muốn được lắng nghe nhiều hơn, sát gần hơn với đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tôi sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói vào các chính sách liên quan đến giáo dục, an sinh xã hội và phát triển bền vững vùng khó khăn, để mỗi người dân, mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, phát triển và có một tương lai tốt đẹp hơn” nữ đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy khẳng định quyết tâm.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy cũng chia sẻ thông điệp tới các bạn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số rằng: Hãy cứ ước mơ, hãy cứ vươn lên và bước ra khỏi những giới hạn của mình vì người con dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức để thay đổi tương lai!./.

Tác giả: Hùng Võ - Hồng Kiều

Nguồn tin: vietnamplus.vn