Từ 1/7, thêm một loại giấy tờ quan trọng được cập nhật trên VNeID

Từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Tuấn Anh.

Sau căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế, một loại giấy tờ quan trọng khác sắp được đưa lên nền tảng định danh điện tử quốc gia. Theo đề xuất của Bộ Công an, từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID kể từ thời điểm được cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu.



Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên dữ liệu lý lịch tư pháp được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng định danh điện tử quốc gia.



Dữ liệu sau khi được đồng bộ từ cơ quan chức năng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản cá nhân. Điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp cần bổ sung hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc thực hiện các thủ tục hành chính có yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý. Theo dự thảo, thông tin hiển thị trên VNeID sẽ bao gồm các dữ liệu định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân.



Quan trọng hơn, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tình trạng án tích của cá nhân.



Người dùng có thể biết mình có hay không có án tích, thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất cũng như các thông tin liên quan đến bản án và tình trạng xóa án tích theo quy định. Đáng chú ý, hệ thống sẽ phân cấp thông tin theo từng loại phiếu lý lịch tư pháp. Với dữ liệu tương ứng phiếu lý lịch tư pháp số 1, loại thường được sử dụng khi xin việc, du học hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, thông tin sẽ được hiển thị tự động trên ứng dụng.



Loại phiếu này chỉ phản ánh tình trạng án tích hiện tại của công dân và sẽ ghi "không có án tích" đối với những trường hợp đã được xóa án tích theo quy định.



Trong khi đó, dữ liệu tương ứng phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được hiển thị khi người dùng nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số trên VNeID. Đây là loại phiếu chứa thông tin chi tiết hơn, bao gồm toàn bộ lịch sử án tích, kể cả các án tích đã được xóa, nên được xếp vào nhóm dữ liệu nhạy cảm cần thêm lớp bảo vệ.



Bộ Công an cho biết việc hiển thị dữ liệu lý lịch tư pháp trên ứng dụng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và đúng thẩm quyền khai thác thông tin. Người dùng cũng có quyền yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa khi phát hiện dữ liệu hiển thị chưa chính xác.

Tác giả: Lê Duy

Nguồn tin: znews.vn