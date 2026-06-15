Nghệ An tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2026

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin mạng; triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, giải pháp để phòng ngừa và kịp thời ứng phó, khắc phục khi có sự cố về an toàn thông tin mạng.



Đồng thời nâng cao vai trò, nhận thức của người đứng đầu các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng việc thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tuân thủ đúng các quy định trong quá trình khai thác, vận hành hệ thống thông tin, giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại do mất an toàn hệ thống mạng.



Theo Kế hoạch, sẽ kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng đối với: Hạ tầng hệ thống mạng và các máy vi tính có kết nối vào hệ thống mạng diện rộng của Trung tâm Dữ liệu tỉnh (đặc biệt là các máy vi tính có 2 tài khoản truy cập, khai thác vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư); Việc nghiên cứu, đề xuất và xác định cấp độ đối với các hệ thống thông tin quan trọng thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước chủ quản, quản lý, vận hành theo quy định và công tác quản lý tài liệu, dữ liệu điện tử nội bộ chứa thông tin nhạy cảm, quan trọng trong hệ thống mạng.



Kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn đối với các hệ thống thông tin thuộc quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đặc biệt là các hệ thống thông tin cấp độ 3 làm cơ sở để xây dựng phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của tỉnh phù hợp các quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong những năm tiếp theo.



Dự kiến thời gian kiểm tra từ Quý III/2026 đối với các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Trường Chính trị tỉnh và các phường, xã: Vinh Hưng, Vinh Lộc, Tân Mai, Thái Hòa, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Hùng Châu, Đức Châu, Quỳ Hợp, Thần Lĩnh, Kim Liên, Vạn An, Đô Lương.



Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra; tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra để chuẩn bị các nội dung làm việc, báo cáo theo Kế hoạch. Tham mưu thuê dịch vụ công nghệ thông tin tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn đối với các hệ thống thông tin thuộc quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hệ thống thông tin cấp độ 3.



Cùng với đó, thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung theo Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, đánh giá, thông báo kết quả kiểm tra; báo cáo, tham mưu, kiến nghị các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.





Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn