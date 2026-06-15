Xác minh thông tin thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi nhưng không bị lập biên bản

Mạng xã hội lan truyền thông tin một thí sinh ở Khánh Hoà dùng điện thoại trong phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không bị lập biên bản. Ảnh minh họa: Shutterstock

Ngày 13/6, tài khoản mạng xã hội V.V đăng tải thông tin một thí sinh đã sử dụng "phao thi" và điện thoại trong quá trình làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sau khi phát hiện, giám thị chỉ thu giữ các vật dụng trên mà không lập biên bản xử lý đối với thí sinh này.



Tài khoản V.V cũng cho biết bản thân không dự thi tại phòng thi nêu trên mà chỉ nghe một số thí sinh quen biết kể lại.



Theo nội dung đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (Khánh Hoà).



Ngày 14/6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến cách xử lý của giám thị đối với một thí sinh bị cho là sử dụng phao thi và điện thoại trong quá trình làm bài thi.



Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa sẽ cung cấp thông tin đến báo chí ngay khi có kết quả.



Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hiện có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn