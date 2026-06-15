Giai đoạn 2026-2030, UBND phường Tân Mai dự kiến tổ chức đấu giá 1.190 lô đất ở có quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh và các vị trí đất xen dắm, xen kẹt

Trước đó, ngày 28/2/2026, UBND phường Tân Mai ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường.



Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, UBND phường Tân Mai dự kiến hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 23 vị trí có quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh và các vị trí đất xen dắm, xen kẹt, với diện tích 40,57 ha.



Theo đó, đối với các vị trí có quy hoạch hạ tầng hoàn chỉnh: UBND phường Tân Mai dự kiến quy hoạch khoảng 1.190 lô đất, kinh phí dự kiến thu được từ đấu giá khoảng 1.718,936 tỷ đồng, phần nộp về ngân sách trung ương hưởng (15% của 100%) số tiền là 257,840 tỷ đồng, phần nộp về ngân sách tỉnh hưởng (40% của 85% còn lại) số tiền là 584,458 tỷ đổng, phần ngân sách phường được hưởng (60% của 85% còn lại) số tiền là 876,657 tỷ đồng (trong đó chi phí đầu tư hạ tầng và đền bù khoảng 219,164 tỷ đồng).



Cụ thể, năm 2026: UBND phường Tân Mai dự kiến đấu giá tại 8 vị trí, với 245 lô, gồm: Hạ tầng khu chia lô đất ở dân cư (giai đoạn 2), Khối Tân Đông với 53 lô (hiện đã hoàn thành hạ tầng, đủ điều kiện đấu giá); Quy hoạch đất ở dân cư tại Khối 4 với 22 lô; Khu chia lô đất ở Khối Sơn Long, Núi cháy với 56 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Láng Bàu (GĐ 2) xóm Quyết Tâm (khối Tâm Tiến) với 11 lô; Chia lô xen kẹt khu vực Nhà công vụ cho giáo viên trường tiểu học A Quỳnh Lộc với 2 lô; Chia lô xen dắm khu vực Nhà công vụ cho giáo viên trường tiểu học A Quỳnh Lộc với 3 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Bà Đồ, Khối 8 với 96 lô; Chia lô xen dắm khu vực Trạm y tế phường Quỳnh Dị cũ với 2 lô.



Số tiền dự kiến trúng đấu giá của 245 lô trên là 287,646 tỷ đồng.



Năm 2027: UBND phường Tân Mai dự kiến đấu giá tại 04 vị trí, với 195 lô, gồm: Khu chia lô đất ở Đồng Cồn Thị, Khối Tâm Tiến có 65 lô; Khu chia lô đất ở Đồng khuyển Tân Đông có 47 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Đập Mạ, Khối Tân Đông (Vị trí 1) có 40 lô; Khu chia lô đất ở Khối Đồng Minh có 43 lô.



Số tiền dự kiến trúng đấu giá của 195 lô trên là 311,350 tỷ đồng.



Năm 2028: UBND phường Tân Mai dự kiến đấu giá tại 07 vị trí (với 295 lô) và các khu đất xen dắm còn lại trên toàn địa bàn, gồm: Khu chia lô đất ở tại Khối 6 với 16 lô; Khu chia lô đất ở khối Yên Ninh (vị trí 1) với 89 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Giàng, Khối Sơn Long với 44 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Đập Mạ, Khối Tân Đông (Vị trí 2) với 122 lô; Chia lô xen dắm khu dân cư vị trí sau các thửa đất ở dọc đường Trần Anh Tông khối Tân Đông (các thửa thuê đất đã hủy hợp đồng) với 10 lô; Chia lô xen dắm khu dân cư vị trí đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/CP xứ đồng Cỏ Gà (Đông Triều) với 10 lô; Chia lô xen dắm khu dân cư vị trí đất nông nghiệp giao theo NĐ 64/CP xứ Đồng Cây (Sỹ Tân, Đông Triều) với 4 lô; Đấu giá các vị trí xem dắm, xen kẹt còn lại trên địa bàn phường.



Số tiền dự kiến trúng đấu giá của 295 lô này là 496,540 tỷ đồng (chưa tính các khu đất xen dắm còn lại).



Năm 2029: UBND phường Tân Mai dự kiến đấu giá tại 02 vị trí, với 195 lô, gồm: Khu chia lô đất ở tại Đồng Đền Thánh, Quỳnh Lộc (khối 8) với 66 lô; Khu chia lô đất ở Khối Yên Ninh (Vị trí 2) với 129 lô.



Số tiền dự kiến trúng đấu giá của 195 lô này là 285 tỷ đồng.



Năm 2030: UBND phường Tân Mai dự kiến đấu giá tại 03 vị trí, với 260 lô còn lại, gồm: Khu chia lô đất ở Đồng Đảo, Khối 2 với 90 lô; Khu chia lô đất ở Phốc Giàng, Khối Sơn Long với 60 lô; Khu chia lô đất ở Đồng Đập Mạ, khối Tân Đông (vị trí 3) với 110 lô.



Số tiền dự kiến trúng đấu giá của 260 lô còn lại trong năm nay là 338,400 tỷ đồng.



Đối với các vị trí xen kẹt: UBND phường Tân Mai sẽ rà soát, đo đạc trong năm 2026. Đồng thời tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch xong trước tháng 9/2027, triển khai đấu giá ngay sau khi hoàn thành kế hoạch. Tùy vào tiến độ đền bù đối với từng vị trí, UBND phường Tân Mai có thể tổ chức đấu giá sớm hơn.



Theo UBND phường Tân Mai, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn phường (dự kiến quy hoạch khoảng 1.190 lô đất) bên cạnh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Đồng thời sử dụng đất có hiệu quả, từng bước hoàn thiện Quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, góp phần đẩy nhanh đô thị hóa, tạo bước đột phá trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.





Tác giả: H.L (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn