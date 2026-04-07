Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH. Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Sáng 7-4, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 495/495, bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhậm chức.

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (ngày 22-5-2024), ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vào tháng 8-2024, khi đang giữ cương vị Chủ tịch nước, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước đến ngày 21-10-2024 (kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV).

Sau khi được kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ