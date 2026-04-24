Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh hiến kế giải quyết vấn đề dạy thêm, học thêm

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh

Chiều 23-4, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phần lớn việc học thêm đều là tốt

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) nói hiện nay nhiều cử tri phản ánh quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm còn nhiều bất cập. Ông cho rằng đầu tư tốt cho hạ tầng số của ngành giáo dục thì vấn đề dạy thêm, học thêm có thể giải quyết được.

Ông nhìn nhận sự quan tâm của thầy cô với học sinh, sự kính trọng của học sinh với thầy cô đã dần thay đổi, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc một số thầy cô không khách quan về điểm số giữa học sinh học thêm và học sinh không học thêm.

"Tôi đã đọc hàng trăm góp ý trên báo, trên mạng của các thầy cô, cha mẹ, học sinh học tốt, học yếu, học ở trường, trung tâm, nơi khác để biết thêm về thực trạng học thêm như các phụ huynh có con đang học thêm đã biết.

Học sinh yếu cần được củng cố kiến thức cơ bản để đạt yêu cầu, học sinh giỏi cần được bồi dưỡng nâng cao để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh trung bình, khá cần được ôn, luyện để vào các trường tốt.

Như vậy, phần lớn việc học thêm đều là tốt", ông Cảnh nói.

Theo ông, truyền thống tôn sư trọng đạo qua bao nhiêu thế hệ được gìn giữ khi thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn rèn luyện nhân cách, lối sống.

Thầy cô được coi là chuẩn mực đạo đức, người dạy học sinh biết lao động và yêu lao động, dạy kỹ năng sống, cùng gia đình giúp học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích.

Ông nhìn nhận việc giáo viên dạy thêm cho chính học sinh của mình mang lại một số mặt tích cực. Như hiểu rõ năng lực học sinh, từ đó hệ thống kiến thức tốt hơn kịp thời bù đắp những phần chưa hiểu vững tại lớp, chọn chương trình, phương pháp để bồi dưỡng phù hợp với các học sinh giỏi.

Quan tâm hơn đến tâm trạng học sinh khi không còn thời gian trao đổi với các em trên lớp. Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng an toàn hơn cho học sinh so với học ngoài nhà trường.

Ông chỉ rõ nếu cho phép phụ huynh và học sinh được tự chọn người dạy mình, thầy cô được dạy học sinh mà phụ huynh tin yêu gửi gắm không vì thiên vị điểm, đây là điều kiện rất tốt để các em vừa học lễ vừa học văn.

Đồng thời, tạo điều kiện học thêm ở trung tâm nếu phụ huynh thấy thầy cô ở đó phù hợp với năng lực của con, điều kiện của gia đình.

Tổ chức làm bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ bằng ra đề trực tuyến

Để thực hiện được việc này, ông Cảnh đề xuất cách đánh giá năng lực đúng với năng lực thực sự của học sinh, đó là tổ chức làm bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ bằng hình thức ra đề trực tuyến.

Đề kiểm tra được tạo ngẫu nhiên theo ma trận từ hàng ngàn câu hỏi cho mỗi độ khó từ ngân hàng câu hỏi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Đề được chọn trực tuyến ngay trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra, đáp án được gửi lại trực tuyến ngay sau khi hết giờ kiểm tra.

Đề và đáp án cũng được gửi ngay đến các thầy cô liên quan, ban đại diện cha mẹ học sinh. Bài tự luận hay trắc nghiệm được làm bằng bút mực không tẩy xóa, khi nộp bài, các bạn đầu bàn sẽ ghi tên mình vào góc các bài kiểm tra của các học sinh.

"Nếu đề xuất được tiếp thu, tôi tin chắc là học sinh sẽ học thực, có năng lực thực và kết quả đúng với năng lực", ông nhấn mạnh.

Để cách đánh giá này sớm được áp dụng, có lộ trình, ông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn trường nào đủ điều kiện áp dụng hình thức ra đề kiểm tra trực tuyến từ ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra do bộ quản lý thì giáo viên trường đó được phép dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy chính khóa.

Đồng thời, mong thời gian tới hạ tầng số của ngành giáo dục sẽ được đầu tư đồng bộ, giúp chất lượng giảng dạy được nâng lên, có điều kiện thực hiện việc đánh giá năng lực học sinh trực tuyến.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) cũng cho rằng một số lĩnh vực cử tri kiến nghị nhiều lần như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin xấu độc trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, lãng phí, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở... vẫn chậm được xử lý giải quyết hoặc chưa có nhiều chuyển biến rõ nét trên thực tế. Bà đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết kiến nghị của cử tri đúng thời gian, đúng thẩm quyền và nâng cao chất lượng xử lý cũng như giải quyết vấn đề. Đồng thời cần đổi mới cách thức trả lời theo hướng rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào nội dung mà cử tri phản ánh gắn với giải pháp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan. Với những vấn đề chưa giải quyết ngay thì phải nói rõ nguyên nhân cũng như thời gian dự kiến sẽ xử lý...

Tác giả: Thành Chung

