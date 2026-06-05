Nam ca sĩ làm BTV, phát thanh viên: Bị gọi là kẻ lạc loài trong dòng họ

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quang Hiền. Nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình sau hơn 20 năm ca hát: "Hành trình âm nhạc bắt đầu khi tôi mới 8 tuổi. Việc vượt qua hơn 250 thí sinh để lọt vào Top 10 đội ca Nhà thiếu nhi TP.HCM là dấu mốc đầu tiên mở ra con đường nghệ thuật của tôi.

Quang Hiền

Tôi vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên tôi bị gọi là kẻ lạc loài trong dòng họ khi là người duy nhất theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Lớn lên, tôi tiếp tục theo học tại Trường Văn hóa Nghệ thuật để hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc và xây dựng tư duy làm nghề bài bản. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật là quãng thời gian tôi trải qua không ít biến cố, thử thách và cả những giai đoạn chững lại.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, tôi chọn cách đối diện và xem mỗi khó khăn là một phép thử để trưởng thành hơn trong nghề.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ, tôi còn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác như MC, phát thanh viên, biên tập viên và diễn xuất. Chính những trải nghiệm đa dạng ấy giúp tôi có thêm góc nhìn về nghệ thuật, khả năng kết nối với khán giả cũng như bản lĩnh sân khấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn trăn trở về việc tạo nên một dấu ấn đủ mạnh trong lòng công chúng. Tôi sẵn sàng thay đổi hình ảnh, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ đạo diễn để mang đến các tiết mục chỉn chu nhất.

Tôi không đặt nặng chuyện cạnh tranh. Điều tôi quan tâm nhất là cảm xúc mà mình có thể mang đến cho khán giả. Với tôi, một phần trình diễn hay không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn phải chạm được đến trái tim người nghe.

Những tượng đài âm nhạc như danh ca Phương Dung, Giao Linh hay Thái Châu là hình mẫu mà tôi luôn ngưỡng mộ. Không chỉ bởi giọng hát, đó còn là cách những nghệ sĩ ấy giữ được tình yêu của khán giả qua nhiều thế hệ.

Tôi tin rằng, sự bền bỉ, chân thành và nghiêm túc với nghề mới là giá trị lâu dài nhất của một người nghệ sĩ.

Cái tôi mang theo không chỉ là giọng hát được tôi luyện qua nhiều năm tháng, mà còn là sự từng trải của một người đàn ông hiểu rõ mình đang ở đâu và cần điều gì trên hành trình nghệ thuật".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt