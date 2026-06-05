FIFA ra quy định gây tranh cãi tại World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giải thích sở dĩ phải ra quy định này để ngăn việc bình nước có thể bị ném xuống sân hoặc về phía khán giả khác, gây nguy cơ chấn thương. Một số sân vốn đã cấm vật dụng này, nên cơ quan bóng đá thế giới quyết định áp dụng quy định chung cho toàn bộ 104 trận tại World Cup 2026.



Quyết định lập tức gây tranh cãi bởi giải đấu diễn ra giữa mùa hè Bắc Mỹ. Nhiệt độ tại nhiều thành phố đăng cai ở Mỹ, Mexico và Canada có thể đạt từ 32°C trở lên, trong khi một số sân thậm chí không có che nắng cho khán giả.



Nhiều cổ động viên không hài lòng với quyết định của FIFA, cho rằng đây là cách để Ban tổ chức “moi thêm tiền khán giả”.

Tiền đạo Harry Kane đứng gần hệ thống phun nước trong buổi tập của tuyển Anh tại Palm Beach Gardens, bang Florida - Mỹ, ngày 2/6.



Tranh cãi càng tăng khi nước uống, nước ngọt và nước trái cây trong sân được cung cấp độc quyền bởi Coca-Cola, nhà tài trợ lâu năm của FIFA. Cơ quan bóng đá thế giới khẳng định giá nước tại World Cup 2026 sẽ được giữ tương đương với các sự kiện khác tổ chức tại từng sân vận động.



Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng về World Cup 2026, cho biết Mỹ vẫn đang trao đổi với FIFA để cân bằng yêu cầu cấp nước cho khán giả và bảo đảm an ninh.



Theo ông Giuliani, ban tổ chức cần tính đến nguy cơ bình nước chứa chất lỏng đông lạnh bị sử dụng như vật gây sát thương. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nóng bức, khán giả cũng phải được tiếp cận đủ nước uống để tránh mất nước.



FIFA cho biết sẽ bố trí các điểm phun sương, quạt, trạm cấp nước và lều làm mát cho người hâm mộ khi tiếp cận sân vận động.



Các trận đấu cũng được áp dụng quãng nghỉ uống nước dài 3 phút ở giữa mỗi hiệp, bất kể điều kiện thời tiết. Biện pháp này nhằm giúp cầu thủ, trọng tài và các thành viên trên sân thích nghi tốt hơn với nhiệt độ cao.



Dù vậy, một số ý kiến cho rằng việc áp dụng quãng nghỉ cho toàn bộ trận đấu vô tình chia cuộc so tài thành 4 phần, đồng thời tạo thêm khoảng trống cho quảng cáo truyền hình.





Theo quy định trước đó, người hâm mộ được phép mang bình nước trong suốt, có thể tái sử dụng, với dung tích tối đa 1 lít.



Quy định này giúp khán giả có thể châm thêm nước miễn phí tại trong sân.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn