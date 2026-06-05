Muốn giảm cân hiệu quả, đừng bỏ qua 5 việc nên làm trước bữa trưa

Uống nước sau khi thức dậy



Uống nước vào buổi sáng giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài, hỗ trợ trao đổi chất, đào thải chất cặn bã và giảm cảm giác đói không thực sự. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống khoảng 300 - 500ml nước lọc sau khi thức dậy, có thể thêm vài lát chanh để tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa.

Dành thời gian vận động buổi sáng



Vận động vào buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, kích thích trao đổi chất và tăng khả năng đốt cháy calo. Không cần tập luyện quá nặng, các hoạt động như đi bộ nhanh, yoga, đạp xe nhẹ hoặc giãn cơ trong 20-30 phút cũng có thể hỗ trợ tiêu hao năng lượng hiệu quả. Thói quen này không chỉ góp phần giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền và nâng cao tinh thần.







Ưu tiên bữa sáng giàu protein



Bữa sáng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và duy trì năng lượng cho cơ thể. Thay vì bỏ bữa để cắt giảm calo, nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa chua Hy Lạp, thịt gà, cá, yến mạch hoặc các loại hạt. Protein giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết, hạn chế thèm ăn và hỗ trợ duy trì khối cơ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả giảm cân.

Giữ tinh thần thư thái, ngủ đủ giấc



Giấc ngủ và tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng. Căng thẳng kéo dài làm tăng hormone cortisol, thúc đẩy tích tụ mỡ bụng và khiến nhiều người ăn nhiều đồ ngọt, tinh bột hơn. Thiếu ngủ cũng làm rối loạn cảm giác đói, no, dẫn đến ăn quá mức.



Để hỗ trợ giảm cân, người trưởng thành nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, đồng thời duy trì tinh thần tích cực bằng cách thiền, hít thở sâu hoặc hạn chế sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy.

Chủ động chuẩn bị bữa trưa



Lựa chọn thực phẩm theo cảm hứng khi đói là nguyên nhân khiến nhiều người khó giảm cân. Khi không có kế hoạch ăn uống, bạn dễ chọn đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm nhiều chất béo, năng lượng.



Chuẩn bị bữa ăn từ trước giúp kiểm soát khẩu phần và lượng calo nạp vào. Một bữa ăn lành mạnh nên gồm protein, chất xơ và tinh bột hấp thu chậm như ức gà, cá hoặc đậu phụ kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt.

Những thói quen nên tránh trước bữa trưa



Một số thói quen có thể làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng như uống cà phê khi đói, ăn vặt thường xuyên, ngồi lâu ít vận động và sử dụng nhiều đồ uống có đường. Những thói quen này dễ làm tăng lượng calo nạp vào, giảm tiêu hao năng lượng và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, từ đó gây tăng cân.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV