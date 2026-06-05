Nam sinh viên tử vong bất thường nhiều ngày trong phòng trọ

Chiều 5/6, Công an phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể N.X.D. (quê quán Thanh Hóa) cho người nhà đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Căn nhà trọ nơi phát hiện vụ việc.



Trước đó, người dân tại một căn nhà trọ trong con hẻm 497, đường Phan Văn Trị, phường An Nhơn ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên tổ chức tìm kiếm. Tại căn phòng trọ sát sân thượng, mọi người hoảng hốt khi phát hiện thi thể D. đang trong quá trình phân hủy nên báo với Công an.

Nạn nhân được di chuyển xuống đất.



Được biết D. đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cái chết của D. đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Anh Thư





Nguồn tin: cand.vn