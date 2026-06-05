Nắng như đổ lửa, công nhân vẫn bám trụ giữa đại công trường

Nhiều ngày qua, thời tiết ở Nghệ An chìm trong đợt nắng nóng gay gắt. Ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, mặt đường và bê tông hấp thụ nhiệt khiến không khí càng thêm hầm hập, ngột ngạt.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng hàng trăm công nhân thi công dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ vẫn bám công trường thi công từng hạng mục để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt này, công nhân phải trang bị khăn, áo điều hoà,…và bình nước giữ nhiệt bên người để tiếp nước. Ngoài ra, để tránh bỏng tay công nhân còn trang bị cho mình đôi găng tay dày.
Để tránh nắng, phía công ty cũng phải thay đổi giờ giấc làm việc: Buổi sáng làm từ 6h– 10h, buổi chiều làm từ 14h – 18h. Mặc dù vậy nhưng công nhân cũng phải liên tục tìm bóng mát, bổ sung nước vào cơ thể để tránh tình trạng sốc nhiệt và kiệt sức. "Trời nắng thi công thuận lợi, tuy nhiên nó cũng vắt kiệt sức của công nhân. Chung tôi phải uống nước liên tục để bù nước và tránh sốc nhiệt. Trời này phải trang bị áo điều hoà mới chịu được nhiệt. Mặc dù rất mệt nhưng chúng tôi cố gắng làm việc để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra", ông Hoàng Phương, SN 1970, công nhân công ty Biển Đông cho biết.
Thời điểm này, những công nhân của Công ty TNHH Hoà Hiệp cũng đang nhễ nhại mồ hôi khi hạ lồng thép cọc khoan nhồi, đổ bê tông...
Mặc dù đã chỉnh thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ giữa ca, bổ sung nước uống và khăn lạnh cho công nhân. Tuy nhiên, với đặc thù lao động nặng ngoài trời, nguy cơ kiệt sức và say nắng vẫn luôn hiện hữu.
Trời càng trưa hơi nóng từ bê tông và thép phả lên khiến công nhân lao động càng thêm vất vả.
Những người thợ lái trên cabin máy móc cũng kiệt sức vì nắng nóng.
Trên công trường công nhân hàn xì thuộc top công nhân vất vả nhất. Bởi ngoài chịu đựng cái nắng gắt của thời tiết, họ còn phải đối mặt với cái nóng từ hàn xì.
Theo kỹ sư Lê Xuân Sơn - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hòa Hiệp, thời điểm này, phí đơn vị hiện duy trì khoảng 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện khối lượng hơn 70 tỷ đồng, khoan nhồi được 200/313 cọc, thi công 13/29 trụ cầu và đúc 36 phiến dầm. Đơn vị đang triển khai đồng thời 4 mũi khoan, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần khoan nhồi trong tháng 8 tới.
Công tác đảm bảo an toàn lao động cũng được các công ty quan tâm. Công nhân làm việc trên cao phải đeo dây đai bảo hiểm; xung quanh trụ cầu đều được làm vòng vây, lưới chắn đảm bảo an toàn. Nếu tăng ca đêm thì không làm trên cao mà tập trung làm dầm ván khuôn...
Mặc dù, thời tiền nắng nóng gay gắt nhưng những người công nhân cầu đường vẫn lặng lẽ bám trụ, đổi mồ hôi và sức lực lấy từng mét cầu, từng phiến dầm, đảm bảo tiến độ công trình đề ra.
Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan
Nguồn tin: nguoiduatin.vn