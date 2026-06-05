Nắng như đổ lửa, công nhân vẫn bám trụ giữa đại công trường

Để tránh nắng, phía công ty cũng phải thay đổi giờ giấc làm việc: Buổi sáng làm từ 6h– 10h, buổi chiều làm từ 14h – 18h. Mặc dù vậy nhưng công nhân cũng phải liên tục tìm bóng mát, bổ sung nước vào cơ thể để tránh tình trạng sốc nhiệt và kiệt sức. "Trời nắng thi công thuận lợi, tuy nhiên nó cũng vắt kiệt sức của công nhân. Chung tôi phải uống nước liên tục để bù nước và tránh sốc nhiệt. Trời này phải trang bị áo điều hoà mới chịu được nhiệt. Mặc dù rất mệt nhưng chúng tôi cố gắng làm việc để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra", ông Hoàng Phương, SN 1970, công nhân công ty Biển Đông cho biết.