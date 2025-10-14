Đặc sản chui ra từ bụi rậm, nhìn "sợ khiếp vía" xưa không ai dám ăn nay dân thành phố ưa chuộng, 120.000 đồng/kg

Ở nhiều vùng quê, chuột không chỉ là loài gặm nhấm phá hoại mùa màng mà còn là nguyên liệu cho những món độc đáo. Tại các tỉnh miền Tây, nhất là An Giang và Đồng Tháp, chuột cống nhum được xem là “đặc sản đồng quê”, thường xuất hiện trong các quán nhậu dân dã và cả nhà hàng đặc sản.

Dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng loài chuột này là đặc sản nổi tiếng, làm nhiều món ngon

Chuột cống nhum còn được người dân gọi là chuột ba lông, chuột khè, cà sóc... Điểm nhận biết là bộ lông đen có ba tầng khác nhau, thân to, và tiếng “khè khè” đặc trưng khi bị đe dọa. Chúng không sống trong khu dân cư mà chỉ xuất hiện ở đầm lầy, ruộng và hồ đập. Có những khu vực, chuột sống thành đàn đông đúc, đặt bẫy đúng chỗ có thể bắt được cả chục con một lần.

Vào mỗi buổi sáng sớm, khi nhiều người còn chưa rời khỏi giường, ông Quang (ởAn Giang) đã lên đường, mang theo giỏ đồ nghề để bắt đầu hành trình săn chuột cống nhum. Mùa khô là thời điểm lý tưởng để đặt bẫy. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, nên sáng sớm là thời điểm ông Quang đi thăm bẫy, thu chuột và chuẩn bị đặt bẫy mới. Loài chuột này thích ăn cua, ốc, khoai, mì, lúa ngoài ruộng nên thịt rất thơm, chắc, đặc biệt không có mùi hôi.

Để bắt được chuột cống nhum phải có kinh nghiệm vì chuột rất dữ và có răng lớn

Cách đặt bẫy của ông Quang rất đơn giản mà hiệu quả. Ông dò dấu chân chuột trên bùn bởi loại chuột này có dấu chân to, móng dài, in sâu, rồi chọn vị trí đặt bẫy. Ông dùng một cây cần dài khoảng 1m, buộc dây thun và 2 vòng cáp, gài bàn đạp tre và ngụy trang bằng bèo tây hoặc cỏ. Khi chuột đi vào đường luồng rắc mồi gạo, nó sẽ đạp bàn đạp khiến dây bật, vòng cáp siết chặt vào nách chuột.

Mỗi buổi thăm bẫy, ông thường bắt được 5–7kg chuột, mỗi con nặng từ 0,5-0,7kg, có con hơn 1kg. Vì loài này kỵ nắng, nên ông luôn phải đi sớm, nếu để quá trưa chuột dễ chết vì nắng. Do chuột rất dữ và có răng lớn, ông phải dùng que đè chặt, bóp sau gáy rồi mới gỡ bẫy để tránh bị cắn.

Từ những con chuột cống nhum bắt được ngoài đồng, người dân địa phương có thể chế biến thành đủ loại món ngon khó cưỡng như chuột áp chảo, rang muối, xào sả ớt, khìa nước dừa, nướng chao hay xào lăn. Trong đó, món chuột cống nhum nướng lu là nổi tiếng nhất nhờ hương thơm đậm đà, phần thịt bên trong chín đều, da vàng giòn, ăn một lần là nhớ mãi.

Thịt chuột cống nhum không có mùi hôi, chắc ngọt và ngon như thịt gà, được đưa vào nhà hàng quán ăn

Tại các tỉnh miền Tây, đặc sản này sau khi được làm sạch sẽ được bán với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Chị Bình (ở Đồng Nai, chuyên bán chuột cống nhum) chia sẻ: "Chuột đều do người quen tôi săn ngoài ruộng, sau đó làm kỹ, cạo lông sạch rồi cấp đông. Người ngoài vùng ít ai biết cách sơ chế vì chúng nhiều lông và nhìn khá đáng sợ. Nhưng khi nướng lên, thịt lại rất thơm, ngọt và săn chắc như thịt gà. Ai ăn thử một lần cũng ghiền".

Theo chị, vào cao điểm mùa chuột, mỗi ngày nguồn hàng chỉ khoảng 5kg, khách muốn mua phải đặt trước vì luôn cháy hàng. Chính nhờ hương vị đặc trưng và độ hiếm mà chuột cống nhum đã trở thành món đặc sản được nhiều người săn lùng.

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn