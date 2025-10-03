Loại cá "nhà nghèo" nhưng là đặc sản mang hương vị đậm đà được dân sành ăn săn lùng

Cá chai vốn là cá nhà nghèo, nay thành đặc sản được nhiều người biết đến bởi thịt thơm ngon như thịt gà.

Nhắc đến cá chai, không ít người tò mò bởi cái tên đặc biệt gợi sự liên tưởng thú vị. Thực tế, đây là loài cá sống ở vùng ven biển, cửa sông và rừng ngập mặn, phân bố nhiều tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Cá có thân dài, dẹt, lớp da trơn bóng, phần đầu thuôn nhỏ, thoạt nhìn khá giản dị, không mấy nổi bật.

Điểm khiến cá chai được săn lùng chính là ở phần thịt. Khác với nhiều loại cá thịt mềm, dễ bở, cá chai có thớ thịt trắng, săn chắc, dai ngọt, được ví như "thịt gà dưới nước". Khi chế biến, thịt cá giữ được độ ngọt tự nhiên, ít tanh, có thể nấu thành nhiều món hấp dẫn như nướng, nấu canh chua, kho nghệ hay làm gỏi.

Dân sành ăn vẫn hay săn lùng loại cá với cái tên đặc biệt này.

Có thể tìm mua cá chai tươi sống tại các chợ hải sản, chợ đầu mối.

Nếu như trước đây nhắc đến cá chai, người ta thường nghĩ ngay đến một loại cá "nhà nghèo" xuất hiện trong bữa cơm quê giản dị, thì nay loài cá biển này đã vươn mình trở thành đặc sản được giới sành ăn thành phố săn tìm. Ngoài cá tươi, người dân miền biển còn làm thành khô cá chai, với giá bán trên sàn thương mại điện tử lên đến 600.000 đồng/kg.

Không chỉ ngon miệng, cá chai còn giàu giá trị dinh dưỡng. Theo các chuyên gia ẩm thực, thịt cá chứa nhiều đạm, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, phù hợp với cả người lớn tuổi, trẻ em hay người đang cần bổ sung dưỡng chất.

Chính bởi hương vị lạ, bổ dưỡng, cá chai ngày càng được nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản lựa chọn đưa vào thực đơn. Vào mùa cá, ngư dân ven biển thường đánh bắt và bán với giá khá cao so với nhiều loại cá thông thường, song vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng" vì nhu cầu lớn.

Cá chai có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Ngày trước, cá chai có nhiều vô kể, dễ đánh bắt nên thường có mặt trong bữa ăn của người dân ven biển và vùng nông thôn. Người ta đem cá chai kho nghệ, kho tộ, chiên hay nướng trui trên than hồng mà không cần nêm nếm gì cầu kỳ. Món ăn dân dã ấy không chỉ rẻ mà còn đậm đà hương vị biển.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, cá chai đã "lên đời" được nhiều người biết tới. Tại các thành phố lớn, món cá này dần xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng hải sản. Người sành ẩm thực thích thú với vị ngọt tự nhiên của cá nướng, hay cái béo ngậy khi cá được kho rim. Giá cá chai tươi hiện nay dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/kg, riêng loại cá chai trứng có thể lên đến hơn 200.000 đồng/kg.

Khô cá chai có giá tới 600.000 đồng/kg, đắt khách vào các dịp lễ Tết.

Khô cá chai hiện có giá bán từ 300.000 - 600.000 đồng/kg tùy loại. Chỉ cần đem nướng trên bếp than hoặc áp chảo, miếng khô cá chai dậy lên hương thơm hấp dẫn, thịt ngọt và chắc khiến ai thưởng thức lần đầu cũng mê mẩn cái hương vị của chúng.

Từ cái tên độc đáo đến hương vị khác biệt, cá chai đã trở thành một trong những loài cá đặc sản góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực Việt, đặc biệt với những ai thích khám phá và trải nghiệm sự mới lạ trong từng bữa ăn.

Những lưu ý khi ăn cá chai: 1. Sơ chế và chế biến: • Loại bỏ vảy và nhớt: Vảy cá chai khá cứng và cơ thể cá có nhiều nhớt, có thể gây khó chịu. Bạn nên cạo sạch vảy và sử dụng nước sôi hoặc các loại gia vị như sả để làm sạch nhớt trước khi chế biến. • Nấu chín hoàn toàn: Để tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, bạn cần nấu chín cá hoàn toàn. Tránh ăn cá sống, tái hoặc gỏi cá. • Tránh làm vỡ mật cá: Mật cá chứa nhiều độc tố và dễ gây ngộ độc. Khi sơ chế, cần cẩn thận để không làm vỡ mật. • Nấu chín tới, không khét: Trong quá trình kho cá, nên đậy nắp vung để cá chín đều và không bị khét. 2. Lưu ý về sức khỏe: • Người có bệnh mãn tính: Người bị bệnh gút, dị ứng hải sản, rối loạn tiêu hóa hoặc có chức năng gan thận suy giảm không nên ăn cá hoặc nên hạn chế. • Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nên lưu ý hàm lượng thủy ngân trong cá biển, ăn vừa phải và bổ sung đa dạng thực phẩm khác. • Tránh cá ươn: Cá ươn có thể gây ngộ độc histamin, vì vậy hãy chọn cá tươi để đảm bảo an toàn sức khỏe. 3. Lựa chọn món ăn: • Nên chọn món hấp, luộc, nấu canh, hoặc kho rim: Đây là những phương pháp chế biến phù hợp, giúp cá chín mềm và dễ tiêu hóa. • Hạn chế món chiên rán: Các món chiên xào nhiều dầu mỡ có thể gây khó tiêu, đầy bụng và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tiêu chảy. • Kết hợp đa dạng thực phẩm: Bổ sung thêm các loại rau củ mềm, dễ tiêu hóa như bí đỏ, cà rốt để cung cấp vitamin và khoáng chất.

