Đặc sản ở Nghệ An ngon hơn ghẹ khó mua hơn cua biển, nay dân thành phố ưa chuộng, 180.000 đồng/kg

Cứ vào khoảng từ giữa tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, người dân Nghệ An lại rộn ràng bước vào mùa săn cua đá, một đặc sản nổi tiếng của vùng đất này.

Cua đá thường sinh sống trong các hang đá ngầm dưới nước và chỉ ngoi ra kiếm ăn vào ban đêm. Để bẫy được chúng, ngư dân phải chuẩn bị hàng trăm chiếc “bóng cua” – loại bẫy đặc biệt được đặt vào đúng các ngách đá nơi cua trú ngụ. Trong mỗi chiếc bẫy, họ còn bỏ thêm một hộp mồi làm từ cá tạp để dụ cua chui vào.

Thông thường, ngư dân thả bẫy lúc 5 giờ chiều và kéo lên vào sáng sớm hôm sau. Chính mùa cao điểm, mỗi chuyến đặt bẫy có thể thu hoạch vài chục kg mỗi ngày. Loài cua này có kích thước trung bình từ 100 – 200 gram/con, thịt săn chắc và ngọt. Phần càng to là bộ phận được ưa chuộng nhất vì chứa nhiều thịt và đạm. Từ cua đá có thể chế biến thành nhiều món ngon như nướng, hấp, luộc hay rang muối tiêu, mang hương vị đậm đà. Nhiều người nhận xét, cua đá còn ngon ngọt hơn cua biển, thịt chắc và thơm.

Sau khi đánh bắt, cua được các thương lái thu mua ngay tại bến rồi đưa đến các nhà hàng trong và ngoài tỉnh phục vụ du khách. Người dân địa phương cho biết cua đá tại Nghệ An có hai loại: cua màu đỏ sẫm, càng to được thương lái thu mua với giá khoảng 180.000 đồng/kg; và loại màu ghẹ, càng nhỏ hơn, giá khoảng 90.000 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 8, khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống cũng là lúc đàn cua đá sau thời gian dài ẩn mình bắt đầu bò ra khỏi hang để kiếm ăn nhiều nhất. Mưa mang theo nguồn thức ăn dồi dào, khiến cua đá xuất hiện dày đặc, tạo cơ hội cho những người thợ săn có cơ hội bắt cua đá để kiếm thêm thu nhập.

Anh Trung (ở xã Tân Kỳ, Nghệ An) mang theo đèn pin, lội mưa băng qua con đường mòn hướng về con suối nơi bìa rừng để săn cua đá. Cua đá rất tinh ranh, chỉ cần thấy ánh sáng, chúng lập tức chui sâu xuống hang đá để trốn. Vì vậy, người đi săn phải thật nhanh tay, nhanh mắt. “Có con già rơ to bằng bàn tay, đen kịt, càng khỏe đến mức kẹp chảy máu tay. Nhưng thịt của chúng ngon lắm, chịu đau một chút cũng đáng", anh Trung chia sẻ.

Săn cua đá trong đêm không chỉ cần sự khéo léo mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro. Người săn phải dầm mưa nhiều giờ liền, ngâm chân trong nước lạnh, dùng tay trần mò cua trong hốc đá, dễ gặp rắn rết hoặc bị đá sắc cứa chảy máu. Ngoài cách soi đèn bắt trực tiếp, người dân còn rắc mắm tôm xuống các vũng nước để dụ cua bò ra nhanh hơn.

Anh chia sẻ, trước đây dân bản đi săn rất đông, nhưng giờ chỉ còn một số người tranh thủ lúc rảnh rỗi. "Những hôm không đi làm keo, tôi đi săn cua về ăn, nếu được nhiều thì bán. Giá cua đá dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg tùy loại. Có hôm bắt được 5 – 6kg, bán cũng kiếm được vài trăm nghìn, bằng công đi rừng cả ngày", anh Trung cho biết.

Theo anh Trung, cua đá có kích thước lớn hơn cua đồng, có khả năng đổi màu để thích nghi với môi trường, càng to và chắc khỏe. Chúng sống chủ yếu ở suối rừng, ăn côn trùng và lá cây nên thịt ngọt, săn chắc, có hương vị đặc trưng. Sau khi bắt về, cua đá được bán vào nhà hàng, quán ăn, hoặc các thương lái thu mua tận nơi.

Nguồn tin: doisong.kienthuc.net.vn