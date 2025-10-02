Cá chai - món ăn ‘nhà nghèo’ nay thành đặc sản trên bàn tiệc

Cá chai có bề ngoài không bắt mắt, nhưng "ghi điểm" bởi chất lượng thịt.

Cá chai có thân tròn, đầu dẹt. Thân cá dài, da xám thô, đuôi nhọn và mắt lồi. Cá trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 10 - 20 cm, thậm chí lên đến 40 cm. Loài cá này sống ở vùng cửa biển, nơi có đáy cát hoặc bùn, độ sâu từ 0 đến 10 mét. Chúng thường vùi mình trong cát để săn mồi. Cá chai chứa nhiều protein, vitamin D tự nhiên và canxi, có lợi cho xương khớp và hệ thần kinh.

Ở Việt Nam, cá chai được ngư dân đánh bắt chủ yếu ở các vùng biển miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng. Mùa vụ đánh bắt thường diễn ra vào khoảng tháng 2 - 3 âm lịch.

Xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm người dân nghèo vùng biển, cá chai được chế biến thành các món như nướng lá lốt, kho nghệ tươi, chiên, kho rim hay làm cháo. Món cá chai nướng lá lốt là một đặc sản phổ biến, được ướp với hành lá, ớt xanh giã nhỏ và muối hột, sau đó nướng trên bếp than hồng.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, cá chai đã dần xuất hiện trên bàn tiệc, trong thực đơn của nhiều quán ăn, nhà hàng hải sản. Giá cá chai tươi có thể dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, trong khi cá chai trứng thì có thể bán với giá hơn 200.000 đồng/kg.

Người dân Quảng Ninh đã sáng tạo thêm sản phẩm khi ướp muối, đem phơi khô để tạo ra cá chai một nắng. Nhiều người chia sẻ, món cá chai một nắng chinh phục họ bởi vị ngọt lạ miệng. Món này có thể được bán với giá lên tới 600.000 đồng/kg.

Tác giả: Hiền Thảo

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn