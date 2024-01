Đá rơi tại dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, nam công nhân tử vong

Công trình mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2018. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 9.220 tỷ đồng. Nhà thầu xây lắp là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - LILAMA 10. Trong các ngày 17/10, 20/10 và 6/11/2021, tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có hiện tượng sạt lở trong hố móng. Nguyên nhân, theo EVN là do ảnh hưởng của 2 cơn bão trong tháng 10/2021 gây mưa. Mưa kéo dài kết hợp các yếu tố địa hình làm đất bão hòa nước trong thời gian dài gây sạt trượt với cung trượt lớn. Sau khi xem xét đánh giá toàn diện, xử lý xong sạt trượt mái dốc bảo đảm ổn định và an toàn, Thủ tướng đã cho dự án tiếp tục được thi công trở lại vào tháng 9/2022.