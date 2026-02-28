Truy tố kẻ giết người trong vụ vay nợ với giang hồ cộm cán Hạnh "Sự"

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (SN 1972, trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình, TP Hà Nội) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n - Bộ luật Hình sự.

Hạnh "Sự" tại cơ quan công an năm 2025. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự", SN 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội; là một đối tượng giang hồ cộm cán) có mối quan hệ bạn bè quen biết từ năm 1995. Năm 2007, thông qua mối quan hệ xã hội, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu nên Chiến đã giới thiệu Thục cho Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn. Do Hạnh chỉ quen biết Chiến, thông qua Chiến để biết Thục nên khi Thục vay tiền, Chiến sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ của Thục với Hạnh.

Giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến rằng Thục còn nợ người phụ nữ này số tiền khoảng 11 tỉ đồng. Nhưng sau đó, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền. Sau khi Thục trốn, Chiến là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỉ đồng mà Thục vay của Hạnh. Chiến đã trả cho Hạnh 4 tỉ đồng, còn lại 7 tỉ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỉ đồng mà Hạnh cho Thục vay, ông Đ.V.S. (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Sau khi biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh và Thục, ông S. đã nhiều lần liên hệ để đòi nợ nhưng Chiến không trả.

Do biết Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quan hệ với Chiến nên ông S. nhờ Hùng tìm gặp Chiến để đòi nợ. Khoảng 12 giờ ngày 15-5-2023, Chiến đang ở quán bia của Nguyễn Văn Lợi (1968) trên phố Đội Cấn thì Hùng gọi điện hẹn gặp Chiến. Sau đó, Hùng thông báo lại cho ông S. biết và rủ thêm Chu Ngọc B. (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Khi Hùng và B. đến nơi, chỉ có một mình Chiến ngồi trên ghế đá trước quán bia, gần lan can hồ Bẩy Gian. Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông S. đến và xảy ra to tiếng cãi vã nhau với Chiến. Bất ngờ, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông S., lấy ra 1 khẩu súng màu trắng (bắn đạn cao su, thuộc công cụ hỗ trợ) bắn 1 phát vào vùng bụng của B.. Nguyễn Văn Lợi và một đối tượng khác (trong nhóm của Chiến, Lợi) đã dùng gậy sắt, vật nguy hiểm đập vào đầu, mặt B., khiến nạn nhân gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi đã bỏ trốn, Hùng đã chở B. đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Chu Ngọc B. tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12-9-2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên bắt theo Quyết định truy nã. Còn Nguyễn Văn Lợi hiện vẫn chưa bắt được, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án liên quan đến Lợi và hành vi của đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Trước đó, tháng 7-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") cùng 4 nghi phạm khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hạnh "Sự" là một giang hồ cộm cán tại Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam.

