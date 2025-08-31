Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép hơn 15 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phan Hoàng Phúc về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước”. Công ty này có địa chỉ tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phan Hoàng Phúc

Quá trình điều tra, công an xác định từ ngày 23/12/2022 đến ngày 14/9/2023, Phan Hoàng Phúc đã trực tiếp liên hệ và đặt mua tổng cộng 21 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ hóa đơn khống này đều được xuất cho Công ty TNHH Một thành viên Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế hơn 13,8 tỷ đồng, sau thuế hơn 15,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định đây là hành vi có dấu hiệu lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: vov.vn