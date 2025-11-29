Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn GTGT khống trên 4.000 tỷ đồng

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn GTGT khống do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1984, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Các đối tượng Mến, Đính, Tuyến, Tình (từ trái sang phải).

Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hoá đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn trên 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT làm việc với đối tượng Tuyến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hoá đơn GTGT trái phép của Nguyễn Văn Tuyến liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) hoặc số điện thoại 0693.480.187 cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép của các Công ty do Tuyến điều hành để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn