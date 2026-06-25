Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh kể chuyện ‘du học’ Nhật Bản

Lê Công Vinh cùng với 4 giảng viên ở khoá huấn luyện tại Nhật Bản. Ảnh: CTV

Đến thời điểm này, Công Vinh chính là cựu tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam theo học khoá HLV bằng A do LĐBĐ Nhật Bản và AFC phối hợp tổ chức. Những ngày qua, cựu tiền đạo số 1 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn đầu tiên của khoá học tại Fukushima, đây là tỉnh lớn thứ 3 của Nhật Bản và cách thủ đô Tokyo khoảng 300km về phía Bắc.

Công Vinh cho biết, giai đoạn đầu của khoá HLV bằng A mà anh theo học tại Nhật Bản có 4 HLV, trong đó có 1 HLV chuyên về thủ môn. “4 HLV mỗi người mang một màu sắc khác nhau. Ở Nhật Bản, một HLV khi nắm một đội bóng phải biết các thủ môn cần những gì để huấn luyện họ ổn nhất, nên khoá học phải có HLV thủ môn. Giai đoạn 1 vừa qua, chúng tôi không học gì về lý thuyết, toàn phải phối hợp nhóm và thực chiến nên rất thú vị”. Công Vinh chia sẻ.

Khoá huấn luyện Công Vinh theo học có 25 học viên, trong đó có 3 nữ. Ở đấy có cựu tuyển thủ rất nổi tiếng Iwashimizu Azusa - từng vô địch World Cup bóng đá nữ năm 2011 cùng đội nữ Nhật Bản.

Cần nhắc, Công Vinh là HLV nước ngoài duy nhất có mặt tại khoá học. Được biết, LĐBĐ Nhật Bản hiếm khi nhận các HLV nước ngoài đến học các khoá huấn luyện của họ. Tuy nhiên, do LĐBĐ Nhật Bản và LĐBĐ Việt Nam có sự ký kết hợp tác toàn diện. Bên cạnh đó, mối quan hệ của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn với LĐBĐ Nhật Bản rất tốt. Chưa kể, Công Vinh từng có thời gian thi đấu tại Nhật Bản, nên đây cũng là lợi thế để anh nhận được đến học khoá huấn luyện này.

Công Vinh trong một khoá huấn luyện tại Việt Nam. Ảnh: VFF

Công Vinh bày tỏ: “Thực sự tôi rất cám ơn LĐBĐ Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể theo học khoá huấn luyện viên bằng A này”. Thực tế, LĐBĐ Việt Nam cũng thường xuyên phối hợp cùng AFC tổ chức các khoá HLV bằng A, nhưng Công Vinh lại chọn theo học tại Nhật Bản là có lý do của anh ấy.

“Đi học bằng A ở nước ngoài, đương nhiên tốn kém hơn nhiều nếu so với học trong nước. Dẫu vậy, Vinh chọn cách sang Nhật Bản học vì đây là nước châu Á, nhưng lại có nền bóng đá phát triển ở tầm thế giới nên muốn tìm hiểu lý do nào họ làm được điều ấy. Bên cạnh đó, việc tham dự khoá huấn luyện ở Nhật Bản cũng giúp bản thân có thêm được mối quan hệ với các đồng nghiệp của Nhật Bản, để sau này có thể hỗ trợ thêm cho công việc của bản thân và cả bóng đá Việt Nam”, Công Vinh cho biết lý do chọn Nhật Bản để theo học khoá huấn luyện.

Công Vinh cho biết, khoá học được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện J.Village Fukushima, lúc học thì ăn ở tập trung tại đây. Trong thời gian học, Công Vinh và các đồng nghiệp có theo dõi những trận đấu của các học viện bóng đá trẻ U17 Nhật Bản thi đấu, 1 trận của U15 nữ Nhật Bản.

Công Vinh cùng các thành viên của khoá học. Ảnh CTV

Xem các trận đấu của bóng đá trẻ xứ Phù Tang, Công Vinh cảm thấy rất thích thú: “Xem các học viện và trường học của Nhật Bản tập luyện và thi đấu, mới thấy người Nhật đào tạo cực tốt. Nhìn bóng đá Nhật Bản phát triển như ngày nay, theo Vinh có lẽ do cầu thủ trẻ của họ được đào tạo rất kỹ ngay từ đầu. Họ có thể tập một động tác chuyền bóng từ ngày này qua ngày khác một cách thuần thục và nhuần nhuyễn nhất, nên có thể hiểu tại sao cầu thủ Nhật Bản chuyền bóng sắc bén và nguy hiểm thế nào trong các trận đấu họ góp mặt”.

Cựu tuyển thủ Công Vinh chỉ mới trải qua giai đoạn đầu tiên của khoá HLV bằng A, nhưng đã giúp cho bản thân Vinh có nhiều điều mới mẻ nên càng hứng khởi cho 2 giai đoạn học sau đó sẽ diễn ra vào tháng 8 và tháng 12.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn