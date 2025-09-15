Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin liệt kê 10 người được vào thăm ông trong tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vẫy tay chào trước phán quyết của Tòa án hình sự Thái Lan trong vụ án xúc phạm hoàng gia ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Nation Thailand, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - người vừa bị Tòa án tối cao tuyên án 1 năm tù tuần trước - đã kết thúc 5 ngày cách ly tại trại giam trung tâm Klong Prem vào hôm 14-9. Từ ngày 15-9, ông bắt đầu được phép gặp người đến thăm.

Trước đó, luật sư của ông Thaksin là ông Winyat Chartmontri chia sẻ dự định sẽ tới thăm cựu thủ tướng vào ngày 15-9. Tuy nhiên luật sư này chưa được biết liệu gia đình ông Thaksin có đến thăm cùng thời điểm đó hay không.

Con gái út của ông Thaksin, cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, từng cho biết bà sẽ đến thăm cha ngay khi được phép.

Trung tá cảnh sát Shane Kanchanapaj, Phó tổng giám đốc kiêm người phát ngôn của Cục Cải huấn Thái Lan, cho biết ông Thaksin sẽ được gặp người thân tại một phòng thăm tiêu chuẩn. Phạm nhân và khách thăm sẽ được ngăn cách bởi một vách trong suốt.

Một nguồn tin tại trại giam trung tâm Klong Prem cho biết chưa có ai xin phép nhà tù hoặc ông Thaksin để sắp xếp đến thăm. Do đó chỉ có những người trong danh sách 10 người thân được phê duyệt mới được đến thăm ông mà không cần xin phép trước.

Các nguồn tin cho hay ông Thaksin đã nộp danh sách 10 người này khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cảnh sát, sau khi được chuyển đến từ nhà tù tạm giam Bangkok vì lý do sức khỏe vào ngày 22-8-2023.

Danh sách này bao gồm: bà Paetongtarn Shinawatra (con gái ông Thaksin) và chồng Pitaka Suksawat, bà Pintongta Shinawatra (con gái) và chồng Nuttaphong Kunakornwong, ông Panthongtae Shinawatra (con trai) và vợ Natthiya Puangkham. Cùng với đó là 4 người cháu của ông Thaksin.

Ông Thaksin thi hành án tù một năm tại nhà tù Klong Prem - Ảnh: NATION THAILAND

Ông Thaksin trở lại Thái Lan vào ngày 22-8-2023 sau 15 năm sống lưu vong, và bị bắt giam ngay sau đó. Bản án 8 năm vì tội lạm quyền và xung đột lợi ích của ông được ân xá xuống còn một năm.

Ban đầu, ông được đưa tới nhà tù tạm giam Bangkok. Nhưng chỉ 13 tiếng sau, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa cảnh sát.

Ông ở lại khu VIP của bệnh viện cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024, làm dư luận dấy lên câu hỏi liệu ông có được hưởng chế độ đặc biệt không.

Tòa án tối cao Thái Lan hôm 9-9 kết luận toàn bộ thời gian ông Thaksin ở bệnh viện sẽ không được tính vào thời gian chấp hành án, và ra phán quyết buộc ông phải chấp hành bản án một năm tù.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn