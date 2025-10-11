Cựu Thủ tướng 100 tuổi của Malaysia chỉ trích dữ dội nền bóng đá nước nhà

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad - Ảnh: AH

Ở tuổi 100, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad vẫn được người dân Malaysia nhớ đến như một nhà lãnh đạo huyền thoại, gắn liền với sự đi lên về kinh tế của quốc gia này trong thập niên 1990-2000.

Ông Mahathir Mohamad hiếm khi đưa ra quan điểm về thể thao, nhưng trong vụ bê bối mới đây của bóng đá Malaysia, vị cựu Thủ tướng 100 tuổi đã lên tiếng đầy mạnh mẽ.

Phát biểu mới nhất của ông Mahathir Mohamad được đưa ra trong buổi phỏng vấn podcast với báo Sinar Daily, và được đăng tải đầy đủ trên tài khoản mạng xã hội chính thức của ông.

"Nơi sinh thực sự của các cầu thủ này là ở Argentina, nhưng họ lại ghi ở Penang. Đây là lời nói dối, và là lời nói dối có chủ đích", ông Mahathir Mohamad mở đầu.

Tiếp theo, cựu Thủ tướng Malaysia nói: "Có những người không làm gì sai trái, nhưng vẫn có thể bị điều tra, trong khi những người làm sai lại được miễn trừ.

Vậy là có người quyền lực đến mức có thể làm những điều sai trái mà vẫn thoát tội. Hoặc ít nhất đó là điều người Việt Nam đã chỉ ra cho chúng ta".

Ông Mahathir Mohamad đột ngột nhắc đến Việt Nam trong buổi phỏng vấn, nhưng không nói rõ. Có thể ông ngụ ý về trận đấu Malaysia thắng Việt Nam bằng cách thức gian dối, hoặc như chính truyền thông Malaysia loan tin - rằng phía Việt Nam đã gửi đơn kiện lên FIFA.

Ông Mahathir gọi hành vi giả mạo hồ sơ để nhập tịch cầu thủ là "đáng xấu hổ", và chiến thắng của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup là "sự gian dối".

"Thật đáng xấu hổ khi những cầu thủ không phải của Malaysia lại đại diện cho Malaysia. Dù chúng ta khao khát giành chiến thắng, chúng ta cần phải làm đúng cách - không phải bằng cách gian lận hoặc giả mạo", ông Mahathir nói.

Trong phần lớn phần trả lời phỏng vấn, ông Mahathir dành sự chỉ trích cho "những cá nhân có quyền lực lớn, có ảnh hưởng lớn, đến mức tin rằng họ có thể thoát tội".

Có thể nói, những lời phát biểu của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad là đòn giáng nặng nề nhất cho những nỗ lực bao biện của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Nhiều ngày qua, đã có không ít nhân vật tên tuổi trong làng thể thao Malaysia, từ các cựu cầu thủ, cựu quan chức đến nhà phê bình thể thao lên tiếng chỉ trích FAM, cho rằng cơ quan này không nên "kéo dài nỗi xấu hổ bằng cách kháng cáo".

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn