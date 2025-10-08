Không chỉ Malaysia cả Việt Nam cũng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á phạt

Theo thông báo chính thức của AFC, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Mông Cổ đều bị phạt 1.000 USD. Nguyên nhân xuất phát từ việc hiệp hai trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Mông Cổ tại vòng loại U23 châu Á 2026 khởi đầu muộn 1 phút 32 giây so với thời gian quy định. AFC đánh giá đây là lỗi hành chính, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành giải đấu.

Nhiều liên đoàn thành viên nhận án phạt từ AFC. (Ảnh AFC)

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - đơn vị đăng cai vòng loại U23 châu Á 2026 - phải nhận án phạt nặng hơn, lên tới 33.000 USD. Lý do là FAT vi phạm quy định tổ chức trong trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lebanon, bao gồm không bố trí đủ hai xe cứu thương trước 90 phút thi đấu và chậm hoàn thiện phòng y tế đúng thời hạn quy định trong ngày diễn ra trận đấu.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nằm trong danh sách bị xử phạt. Thông báo của AFC nêu rõ: "1. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bị phạt 1.250 USD vì vi phạm Điều 11.13 Quy chế thi đấu quốc tế của AFC. 2. Việc xử lý phạt sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này được ban hành theo quy định tại Điều 11.3 Quy chế kỷ luật và đạo đức của AFC".

Cụ thể, AFC đã phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 1.250 USD do nộp hồ sơ xin cấp phép muộn cho giải giao hữu quốc tế Thiên Long Tournament diễn ra hồi tháng 7/2025. Cũng với lý do tương tự, Liên đoàn Bóng đá Indonesia cũng phải nhận án phạt từ AFC ở giải giao hữu Cúp Tổng Thống 2025 cũng với mức phạt 1.250 USD.

Trường hợp bị xử phạt nặng nhất thuộc về Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan (UFA) với mức phạt 300.000 USD. AFC xác định UFA tự ý tổ chức lễ bế mạc trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa Uzbekistan và Qatar mà không có sự chấp thuận của AFC. Hành động này bị xem là "vi phạm nghiêm trọng quy định của AFC".

Các án phạt trên được AFC cho biết nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo công bằng và kỷ luật trong các hoạt động bóng đá khu vực, đồng thời nhắc nhở các liên đoàn thành viên tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế trong quá trình tổ chức và điều hành giải đấu.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn