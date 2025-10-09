Báo Hàn Quốc chê Malaysia, ủng hộ tuyển Việt Nam

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam.

Mới đây, trang Xports News của Hàn Quốc đã đăng bài bình luận với tiêu đề: “Sẽ thật bất công nếu đội tuyển Việt Nam bị loại; chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia chỉ là trò hề, và FIFA kết luận các cầu thủ nhập tịch bị làm giả hồ sơ”.

Theo phóng viên thể thao Yoon Jun-seok của Xports News, chiến thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, là kết quả của hành vi gian lận, và tuyển Malaysia cần đáng bị chỉ trích vì hành động này.

“FIFA đã chính thức xác nhận Malaysia đã làm giả giấy khai sinh trong quá trình nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài, đồng thời chỉ rõ đây là hành vi gian lận.

Theo báo cáo của FIFA, tuyển Malaysia bị phát hiện đã lạm dụng "quy định về nơi sinh của ông bà" trong vòng loại Asian Cup 2027. Quy định này cho phép 1 cầu thủ đại diện cho 1 quốc gia nếu cha mẹ hoặc ông bà của họ đến từ quốc gia đó, nhưng FAM đã lợi dụng quy định này bằng cách tạo và nộp các tài liệu giả mạo.

FAM đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó, tuyên bố: "Sự cố này hoàn toàn là lỗi hành chính kỹ thuật".

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới đã không chấp nhận điều này…

Vụ việc này không chỉ đơn thuần là 1 lỗi hành chính, mà là 1 trường hợp "thao túng có hệ thống" liên quan đến tư cách đội tuyển quốc gia, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá thế giới.

Sự cố này càng gây tranh cãi hơn nữa vì trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào tháng 6.

Tuyển Malaysia đã gây bất ngờ với chiến thắng 4-0 trước Việt Nam của HLV Kim Sang-sik. Sau khi Malaysia giành chiến thắng áp đảo, truyền thông địa phương khi đó ca ngợi đây là "chiến thắng chiến thuật hoàn hảo cho tuyển Malaysia", và dư luận Việt Nam xuất hiện làn sóng kêu gọi sa thải Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, sự cố này đã tiết lộ rằng kết quả là một chiến thắng gian lận” – Tờ Xports News bình luận.

Cuối cùng, trang Xports News bình luận rằng hành vi gian lận khiến tuyển Malaysia cần phải dành một lời xin lỗi tới đội tuyển Việt Nam:

“Cuối cùng, thất bại của thầy trò HLV Kim Sang-sik không phải do thiếu kỹ năng, mà là do đối thủ gian lận. Ngay cả trong số những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dư luận đang ngày càng gia tăng rằng tuyển Malaysia cần phải xin lỗi tuyển Việt Nam”.

Đáng chú ý, các đơn vị truyền thông ở Anh cũng quan tâm đến bê bối nhập tịch của tuyển Malaysia trong vài tuần qua.

Tờ Sportbible giật tít: “FIFA ra án treo giò 7 cầu thủ Malaysia, hành vi dùng giấy tờ giả là màn gian lận trắng trợn".

Tờ báo nổi tiếng nước Anh cũng đề cập việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia làm giả giấy tờ để đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho các cầu thủ đến từ Argentina, Brazil và cả Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và xác minh của FIFA, FAM đã bị vạch tội vì không chứng minh được gốc gác Malaysia của nhóm cầu thủ này.

“FIFA nhấn mạnh rằng luật cho phép cầu thủ sinh ở nước ngoài thi đấu cho quốc gia nếu bố mẹ hoặc ông bà họ sinh ra ở quốc gia đó — nhưng trong trường hợp này, các tài liệu không có căn cứ xác thực", tờ Sportbible nhận định thêm

Trong 1 tuần tới tuyển Malaysia sẽ đá 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 với Lào (sân khách và sân nhà). Đến ngày 18/11, họ sẽ gặp Nepal, sau đó chờ qua năm 2026 (vào tháng 3) mới đá trận cuối cùng với tuyển Việt Nam.

Như vậy chắc chắn tuyển bóng đá Malaysia sẽ được chơi trọn vẹn ở vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025 rồi mới biết được tương lai của mình.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn