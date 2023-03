Cựu phó thị trưởng dùng hơn 400 tỷ đồng tham nhũng xây biệt phủ 72.000m2

Trần Cương, cựu phó thị trưởng Bắc Kinh đã từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Không khoan nhượng" gồm 5 phần về đề tài chống tham nhũng, phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Trong chương trình, ông đã thú nhận số tiền đã tham nhũng lên đến 120 triệu NDT (431,4 tỷ đồng). Ông thành thật khai nhận với đội điều tra về những hành vi phạm pháp mà ông ta đã làm. Một trong số đó là việc xây dựng biệt phủ cho bản thân.

Ông Trần Cương, cựu phó thị trưởng Bắc Kinh

Trần Cương tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa chuyên ngành quy hoạch đô thị năm 1989. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh chỉ có Đường vành đai 3, tàu điện ngầm chỉ có Tuyến 1 và 2. Thành phố đang phát triển nhanh chóng và nhu cầu cấp thiết về các chuyên gia có trình độ học vấn cao. Trong bối cảnh thời đại như vậy, Trần Cương đã đảm nhận vị trí lãnh đạo chính trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng ở Bắc Kinh chỉ sau 8 năm làm việc. 40 tuổi, Trần Cương đã giữ chức phó thị trưởng Bắc Kinh.

Trong thời gian đương chức, ông Cương nắm quyền phê duyệt quy hoạch và chính trong thời kỳ ngành bất động sản phát triển thần tốc, dưới sự “vây hãm” chủ chốt của các nhà phát triển bất động sản, ông Cương dần đánh mất mình.

Theo truyền thông địa phương, trong thời gian làm Trưởng bộ phận quy hoạch đô thị Bắc Kinh, phó thị trưởng Bắc Kinh, phó văn phòng Ủy ban xây dựng Dự án Lưu chuyển Nước Bắc - Nam từ năm 2003 đến năm 2018, ông Trần đã lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ nhằm thông qua kế hoạch xây dựng một tòa nhà văn phòng với quy mô lớn hơn mức đã được phê duyệt.

Trần Cương thừa nhận đã yêu cầu các nhà phát triển bất động sản xây biệt phủ cho mình tại quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, từ năm 2002 đến năm 2014 để cải thiện "chất lượng cuộc sống". Trong biệt phủ rộng 72.000 m2 này là tòa nhà có diện tích hơn 3.000 m2.

Ông Cương tự mình sửa lại những bản thiết kế để diện tích biệt phủ đáp ứng đủ những tiêu chuẩn được chính quyền đặt ra, cũng như để tránh sự nhòm ngó từ các cơ quan chức năng.

Biệt phủ của ông Cương được thiết kế sang trọng, bên trong có "tứ hợp viện" (kiểu kiến trúc nhà cổ Trung Quốc), biệt thự bằng kính nhìn ra bể bơi phong cách phương Tây, sân vườn kiểu Nhật. Ngoài ra còn có bể bơi vô cực, bãi cát nhân tạo, phòng chiếu phim, phòng massage…

Sau khi hoàn thành, Trần Cương thường đưa gia đình, bạn bè và chủ doanh nghiệp đến đây để nghỉ ngơi, giải trí, đắm mình trong không gian sống "đẳng cấp" do chính ông ta tạo ra.

Biệt phủ rộng 72.000m2 của ông Trần Cương.

Ông Cương khẳng định trên truyền hình: “Thành thật mà nói, so với giá trị cuộc sống và sự nghiệp của tôi, biệt phủ này chẳng đáng gì”.

Vì biệt phủ này vi phạm quy hoạch đô thị tổng thể của Bắc Kinh nên nó đã bị phá bỏ sau khi Trần Cương bị điều tra xét xử.

Ngoài ra, ông Cương cũng yêu cầu nhà thầu xây dựng một căn hầm dưới lòng đất có hai tầng, với tổng diện tích lên tới 800m2.

“Tôi đã thử dùng tất cả những thủ đoạn để che dấu căn biệt phủ và khi đó tôi đã bị ‘giam giữ’ trong cái lồng được hình thành bởi những ham muốn của bản thân. Còn hiện nay, dù tôi đang bị giam giữ có giám sát và mất đi sự tự do của bản thân, nhưng tôi lại cảm thấy mình đã được ‘giải phóng’” – ông này nói.

Theo Tài Kinh, tòa án thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), ngày 5/2/2022 ông Trần Cương bị kết án 15 năm tù vì tội nhận hối lộ. Ông bị bắt giam vào đầu năm 2019 với cáo buộc tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng và có liên quan đến vụ việc nhà tài phiệt Quách Văn Quý bỏ trốn.

