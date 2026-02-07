FBI bắt giữ đối tượng 'chủ chốt' trong vụ tấn công lãnh sứ quán Mỹ tại Libya

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 6/2 xác nhận nghi phạm Zubayr al-Bakoush đã được áp giải về Mỹ và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc giết người cùng nhiều tội danh khác. Phát biểu họp báo, bà Bondi khẳng định: “Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một trong những đối tượng chủ chốt đứng sau vụ tấn công ở Benghazi. Bakoush sẽ phải đối mặt với công lý Mỹ trên lãnh thổ Mỹ”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Bakoush bị truy tố với 8 tội danh, bao gồm các tội liên quan đến khủng bố, giết người và phóng hỏa. Giám đốc FBI Kash Patel từ chối tiết lộ địa điểm bắt giữ, chỉ thông báo nghi phạm bị bắt ở nước ngoài.

Ngày 11/9/2012, Đại sứ Stevens cùng 3 nhân viên người Mỹ đã thiệt mạng khi Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya, bị tấn công. Vụ việc được cho là do nhóm thánh chiến liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, các tay súng Hồi giáo được trang bị vũ khí tự động và lựu đạn đã xông vào Lãnh sự quán Mỹ, phóng hỏa tòa nhà khiến Đại sứ Stevens và chuyên gia công nghệ thông tin Sean Smith tử vong do ngạt khói. Sau đó, nhóm này tiếp tục tấn công một cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), khiến 2 nhà thầu - đều là cựu binh lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ - thiệt mạng.

Cáo trạng nêu rõ Bakoush là thành viên của Ansar al-Sharia và nằm trong nhóm hơn 20 tay súng vũ trang hạng nặng trực tiếp tiến hành vụ tấn công.

Vụ tấn công, lần đầu tiên xảy ra kể từ năm 1979 khiến một đại sứ Mỹ thiệt mạng, đã gây chấn động dư luận “Xứ cờ hoa” và làm bùng phát cuộc tranh cãi về trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama. Bộ Ngoại giao Mỹ - lúc đó nằm dưới quyền lãnh đạo của Ngoại trưởng Hillary Clinton - đã bị phe đối lập cáo buộc mắc sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh.

Trước đây, Mỹ từng kết án 2 công dân Libya liên quan đến vụ tấn công ở Benghazi. Theo đó, Ahmed Abu Khatallah bị tuyên phạt 22 năm tù giam hồi năm 2018, trong khi Mustafa al-Imam lĩnh án gần 20 năm tù giam vào năm 2020.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: baotintuc.vn