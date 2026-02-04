Thời gian:
Thái Lan đưa phái đoàn quốc tế và FBI thị sát “sào huyệt” lừa đảo biên giới

Quân đội Thái Lan ngày 02/2 đã dẫn một phái đoàn gồm tùy viên quân sự đến từ 20 quốc gia cùng các sĩ quan của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tới thị sát các cơ sở được cho là “sào huyệt” của các băng nhóm lừa đảo tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia.

Theo Trung tướng Theeranan Nanta-khwang, Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Thái Lan, chuyến thị sát nhằm cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế về tình hình tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực giáp ranh giữa cửa khẩu Chong Chom của Thái Lan và O’Smach của Campuchia. Phái đoàn tham gia đợt thị sát lần này có đại diện đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Malaysia và Việt Nam.

Thái Lan đưa phái đoàn các nước và FBI thị sát “sào huyệt” lừa đảo ở khu vực biên giới. Nguồn: Thai Enquirer

Tại đây, giới chức các nước đã trực tiếp quan sát và ghi nhận nhiều khu vực được cải tạo, ngụy trang thành đồn cảnh sát và các chi nhánh giao dịch ngân hàng. Cùng với đó là một lượng lớn trang phục giả mạo của lực lượng chức năng các nước và đồ dùng cá nhân bị bỏ lại. Những dấu vết này cho thấy các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực có quy mô lớn và tổ chức chặt chẽ.

Trung tướng Theeranan Nanta-khwang cho biết thêm, theo ước tính của cơ quan tình báo, thời kỳ đỉnh điểm có khoảng 8.000 - 10.000 người liên quan đến hoạt động lừa đảo tại khu vực. Giới chức Thái Lan nhận định, thời gian qua các băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động từ khu vực biên giới Sa Kaeo (Thái Lan) - Poipet (Campuchia) sang khu vực Chong Chom - O’Smach. Lực lượng chức năng Thái Lan đã niêm phong khu vực, bảo quản chứng cứ và tiếp tục mở rộng hoạt động điều tra.

Tác giả: Quốc Hùng

Nguồn tin: vov.vn

