Giám đốc FBI bị chỉ trích vì bảo vệ bạn gái, lạm dụng máy bay chính phủ

Giám đốc FBI Kash Patel bên cạnh bạn gái là nữ ca sĩ Alexis Wilkins - Ảnh: INSTAGRAM

Theo điều tra của báo New York Times ngày 24-11, ông Patel đã nhiều lần điều động đội SWAT tinh nhuệ và sử dụng máy bay chính phủ cho những chuyến đi mang tính cá nhân, làm dấy lên câu hỏi về lạm dụng ngân sách và vượt quá thông lệ an ninh dành cho người đứng đầu FBI.

Những tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh FBI đứng trước nguy cơ cắt giảm ngân sách sâu trong thời gian tới.

Điều động đội SWAT bảo vệ bạn gái

Sự việc khởi nguồn từ hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường quốc gia (NRA) ở Atlanta hồi mùa xuân, nơi cô Alexis Wilkins biểu diễn quốc ca Mỹ.

Cô đến sự kiện cùng hai đặc vụ thuộc đơn vị Vũ khí và chiến thuật đặc biệt (SWAT) thuộc văn phòng FBI địa phương - lực lượng được cử đi theo lệnh trực tiếp của Giám đốc Patel. SWAT vốn là đơn vị chuyên đột kích các địa điểm nguy hiểm, giải cứu con tin và thực thi lệnh bắt giữ rủi ro cao.

Tuy nhiên sau khi đánh giá hiện trường an toàn và không có mối đe dọa rõ ràng, hai đặc vụ đã rời đi trước khi sự kiện kết thúc.

Theo nguồn tin, cô Wilkins lập tức nhận ra sự vắng mặt này, và ông Patel đã nổi giận với chỉ huy đội SWAT, cáo buộc lực lượng này bỏ mặc bạn gái ông mà không báo cáo đầy đủ lên cấp trên. Ông Patel lo ngại cô Wilkins - một nhân vật bảo thủ nổi bật - có thể bị tấn công bởi những người từng đe dọa cô trên mạng.

Việc sử dụng SWAT cho nhiệm vụ bảo vệ cá nhân bị các cựu quan chức FBI đánh giá là "vô cùng bất thường", nhất là khi cô Wilkins chỉ là bạn gái của ông Patel chứ không phải vợ. Các đội SWAT không được đào tạo chuyên sâu về bảo vệ những người quan trọng như VIP, và chỉ được điều động trong những hoàn cảnh rất đặc biệt.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của ông Patel, lực lượng này đã nhiều lần được triển khai bảo vệ cô Wilkins tại Nashville, Salt Lake City và Las Vegas.

Ngoài ra Giám đốc FBI còn thường xuyên dùng các đội chiến thuật từ nhiều bang khác nhau để bảo vệ bạn gái một cách "tùy tiện", thiếu kế hoạch, thậm chí có trường hợp đặc vụ nhận lệnh sát giờ, không kịp chuẩn bị.

Một số chuyên gia pháp lý cũng bày tỏ lo ngại vì chưa rõ các đặc vụ SWAT bảo vệ cô Wilkins có được hưởng quyền miễn trừ pháp lý tương tự khi thi hành nhiệm vụ chính thức hay không.

Ông Patel bị chỉ trích vì sử dụng nguồn lực quốc gia cho mục đích cá nhân, đặc biệt là trong thời gian chính phủ đóng cửa - Ảnh: REUTERS

Dùng máy bay chính phủ cho mục đích cá nhân

Không chỉ SWAT, Giám đốc Patel còn bị chỉ trích khi sử dụng máy bay chính phủ - trong đó có một chiếc Gulfstream - cho nhiều chuyến đi mang tính cá nhân, bao gồm chuyến chơi golf tại Scotland và chuyến thăm trang trại săn bắn ở Texas.

Trong trường hợp di chuyển cá nhân, Giám đốc FBI chỉ phải hoàn trả chi phí tương đương giá vé máy bay thương mại, thấp hơn rất nhiều so với chi phí vận hành thực tế của máy bay chính phủ.

Các chuyến đi này diễn ra giữa lúc chính quyền Mỹ đề xuất cắt giảm 500 triệu USD khỏi ngân sách FBI.

"Việc ông ấy lạm dụng máy bay Gulfstream làm phương tiện cá nhân và điều động đặc vụ SWAT bảo vệ bạn gái cho thấy sự thiếu kinh nghiệm, thiếu phán đoán và thiếu khiêm tốn của mình", ông Christopher O'Leary, cựu đặc vụ SWAT kỳ cựu, nhận xét.

Đáng chú ý, ông Patel từng là người chỉ trích mạnh mẽ giám đốc tiền nhiệm Christopher Wray vì sử dụng máy bay công cho việc tư, tuyên bố: "Không ai cần một chiếc G5 do chính phủ tài trợ để đi nghỉ dưỡng".

Trước áp lực dư luận, ông Patel đã cố hạn chế việc lộ lịch trình bay, thậm chí sa thải một quan chức cấp cao vì không che mã số máy bay trong dữ liệu theo dõi, khiến việc ông sử dụng máy bay chính phủ trong chuyến đi ngắn ngày đến xem cô Wilkins biểu diễn bị tiết lộ.

Trong khi đó, bạn gái ông - Alexis Wilkins - tích cực quảng bá hình ảnh cặp đôi "MAGA quyền lực" trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các tin nhắn đe dọa tính mạng để chứng minh rằng cô cần được bảo vệ.

Bên cạnh những chỉ trích, vẫn có những ý kiến bênh vực hành động của Giám đốc FBI. Người phát ngôn Ben Williamson cho rằng việc sử dụng máy bay của ông Patel không khác gì các giám đốc tiền nhiệm. Ông cũng khẳng định mọi biện pháp an ninh dành cho cô Wilkins đều "hoàn toàn cần thiết" và được triển khai dựa trên "hàng trăm lời đe dọa đáng tin cậy".

