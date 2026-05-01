Cướp giật điện thoại rồi… hối hận nhờ người trả lại

Tối 30/4, Công an phường Gò Vấp cho biết đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, ngụ TP Đồng Nai) để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó lúc 6h30 cùng ngày, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận thông tin vụ cướp giật tài sản do chị P.T.A.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đắk Lắk) trình báo.

Nguyễn Hữu Tuấn và chiếc xe máy dùng để gây án cướp giật tài sản.

Theo chị T., khoảng 1h20 cùng ngày, chị cùng nhóm bạn đang đi bộ trong hẻm đường Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp. Khi đi đến trước địa chỉ 193/16 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp, thì bị một nam thanh niên (chính là Tuấn) điều khiển xe môtô loại Honda Airblade (không thấy biển số xe) chạy ngược chiều áp sát giật điện thoại Iphone 13 Promax của chị T. cầm tay (đang gọi video call cho bạn ở quê) rồi bỏ chạy ra đường Lê Đức Thọ.

Chị T. cùng nhóm bạn hô hoán chạy bộ đuổi theo nhưng do đêm khuya nên không có người hỗ trợ.

Đến khoảng 1h30, ngay sau khi cướp giật, Tuấn nghĩ lại và hối hận về hành vi của mình nên quyết định đưa điện thoại vừa giật được cho tài xế xe ôm công nghệ đang đậu ven đường là anh T.C.T. (SN 1978, ngụ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và dặn dò "giao điện thoại này cho Công an phường hoặc đợi chủ gọi điện lại thì đưa sẽ được cho tiền".

Nguyễn Hữu Tuấn khai nhận sau khi cướp giật điện thoại, thấy hối hận về hành vi của mình nên nhờ người khác trả lại cho bị hại.

Do tiếp tục nhận cuốc xe chở khách nên đến 6h anh T. mới mang điện thoại đến giao nộp cho Công an phường Gò Vấp và tường trình lại sự việc.

Đến 14h, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác số 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Gò Vấp truy xét và bắt được Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn.

Tại Cơ quan Công an, Tuấn khai đã có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, Tuấn thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Tuấn khai thêm đang làm công việc phụ bếp ở quán ăn, lương được khoảng 10 triệu đồng, do thiếu tiền tiêu xài nên lúc đi làm về đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Tuy nhiên, vừa thực hiện xong hành vi, Tuấn suy nghĩ lại và đưa điện thoại cho tài xế xe ôm công nghệ nhờ trả lại cho chủ nhân.

Tác giả: Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân