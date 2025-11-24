Bắt nóng đối tượng cướp giật điện thoại

Lực lượng CSKV Công an phường Xuân Phương khống chế bắt giữ đối tượng Nghĩa tại ngõ 189 Cầu Diễn - Ảnh cắt từ clip.

Đêm 19/11, thực hiện cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an phường Xuân Phương đã bố trí lực xuống địa bàn để hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Quý Tùng và Đại úy Nguyễn Mạnh Huy đều là CSKV Công an phường Xuân Phương nhận được tin báo về đối tượng nam có hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn. Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ các đồng chí đã báo cáo chỉ huy và lên kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Khi đến ngõ 189 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương, phát hiện đối tượng nghi vấn, đồng chí Tùng và Huy đã nhanh chóng áp sát lao vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật.

Tại chỗ, danh tính đối tượng bước đầu được làm rõ là Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2004, ở tại Tổ 4 Miêu Nha, phường Xuân Phương, TP Hà Nội). Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về Công an phường Xuân Phương để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Minh Quang

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân