Hơn 1 giờ truy bắt người đàn ông cướp giật 48 tờ vé số của cụ già 62 tuổi

Phạm Hồng Toàn (40 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) cùng số vé số cướp giật được tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ngày 15-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng công an các xã giáp ranh xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng cướp giật vé số chỉ trong vòng hơn một giờ sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14-4, tại ấp Tân Thuận B, xã Kim Sơn, Phạm Hồng Toàn (40 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy đến gặp ông Lâm Hoàng Sơn (62 tuổi, ngụ cùng xã) hỏi mua vé số. Trong lúc ông Sơn sơ hở, Toàn bất ngờ cầm 48 tờ vé số rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn phối hợp lực lượng công an các địa phương lân cận tổ chức truy bắt. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Kim phát hiện và bắt giữ Toàn khi đang trên đường tẩu thoát.

Tang vật thu giữ gồm 48 tờ vé số và 1 xe máy. Sau đó Công an xã Vĩnh Kim đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Kim Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó khoảng tháng 9-2025, trên tuyến đường liên ấp thuộc xã Lương Hòa Lạc (tỉnh Đồng Tháp), Lê Văn Thà (43 tuổi) cũng sử dụng thủ đoạn tương tự.

Theo điều tra, Thà giả vờ hỏi mua vé số của bà Đỗ Hoàng Anh (78 tuổi), rồi lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác để cướp giật 120 tờ vé số trị giá khoảng 1,2 triệu đồng và bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lương Hòa Lạc đã nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và bắt giữ Thà.

Tại cơ quan công an, Thà thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã mang số vé số trên đi bán tại các khu vực lân cận. Qua điều tra mở rộng, đối tượng còn khai từng thực hiện thêm một vụ cướp giật vé số khác trên địa bàn xã Bình Trưng.

Tác giả: Mậu Trường

Nguồn tin: tuoitre.vn