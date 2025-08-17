Cuộc sống bỉm sữa của Ngô Thanh Vân: Có lúc "không kịp đánh răng, rửa mặt"

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ về những đảo lộn trong cuộc sống sau khi đón con đầu lòng. Nữ diễn viên không có thời gian dưỡng da, vệ sinh cá nhân, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái. Cô kể: "Xưa trước khi đi ngủ trét hết kem dưỡng này đến dưỡng nọ. Giờ nhiều khi cái mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Xưa đi ngủ đầm lụa ren các kiểu, giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3 kg chính giữa, đứa bên này áo xộc xệch thì đứa bên kia tóc dựng. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa đứa mắt nhắm mắt mở, lia lịa cái tay với miếng tã".

Trước đó, ông xã Huy Trần cũng chia sẻ cảm xúc sau khi đón con đầu lòng được 1 tuần. "Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương. Lại còn sụt được mấy kí nữa chứ", Huy Trần mô tả cảm xúc khi làm bố.

Ngô Thanh Vân chăm con ở bệnh viện (Ảnh: FBNV)

Huy Trần "đầu bù tóc rối" khi chăm con. (Ảnh: FBNV)

Tuần trước, Ngô Thanh Vân thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46, đặt tên thân mật là Gạo. Cô bày tỏ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất. Con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân chia sẻ thông tin mang thai con đầu lòng. Sau khi kết hôn với Huy Trần vào năm 2022, Ngô Thanh Vân khao khát có con nhưng gặp nhiều trở ngại. Cô từng rơi vào trạng thái bế tắc khi thử nhiều phương pháp hỗ trợ mang thai nhưng đều thất bại. Cô cảm giác bất lực, không kiểm soát được bản thân, đối diện nỗi lo tuổi tác ngày càng lớn.

Vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc thông báo gia đình có thành viên mới. Thời gian qua, cô thoải mái chia sẻ hành trình mang thai với khán giả. Ngô Thanh Vân thường xuyên đăng tải những hình ảnh được ông xã Huy Trần ở bên cạnh chăm sóc. Cô khoe được chồng lo lắng và chăm sóc cẩn thận, nấu cho những bữa ăn đủ dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe.

Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng ở tuổi 46 (Ảnh: FBNV)

Trong những tuần cuối thai kỳ, tình trạng sức khỏe của Ngô Thanh Vân có nhiều sự thay đổi, cô cảm thấy mệt mỏi nhiều, di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại. Cô được bác sĩ nhận xét giữ thai và sinh con một cách ngoạn mục.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô gây chú ý sau thành công của phim Dòng máu anh hùng, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Về sau, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng... Ông xã Huy Trần của nữ diễn viên sinh năm 1990, sinh ra tại Đức. Anh là CEO của công ty may mặc và là sở hữu một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1, TP.HCM.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: vov.vn