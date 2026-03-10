Vụ 23 cầu thủ nhận thẻ đỏ sốc ở Brazil: Chưa phải là kỷ lục tệ nhất

23 tấm thẻ đỏ phạt nguội sau khi trận chung kết giải vô địch bang Mineiro đã khép lại. Thủ môn Everson của Atletico Mineiro sau pha va chạm với tiền vệ Christian bên phía Cruzeiro dường như đã lao vào đối thủ, hét lớn vào tai Christian khi cầu thủ này đang nằm sân vì chấn thương.

Thủ môn Everson hét lớn vào tai Christian đang nằm sân vì chấn thương

Mưa thẻ đỏ

Hành động này lập tức khiến các cầu thủ Cruzeiro nổi giận. Một số người chạy đến đẩy Everson vào cột dọc khung thành, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ hai cầu thủ ban đầu, vụ việc lan rộng khi cả cầu thủ trên sân, lực lượng dự bị lẫn thành viên ban huấn luyện hai đội đều lao vào cuộc.

Trong khung cảnh hỗn loạn, nhiều cầu thủ tung ra những cú đấm, thậm chí đá vào đối phương. "Gã khổng lồ xanh" Hulk, ngôi sao của Atletico Mineiro, cũng nằm trong số những người liên quan. Cựu tuyển thủ Brazil 39 tuổi được cho là bị một cầu thủ Cruzeiro tung cú đá kiểu "song phi" vào mặt và chính anh trả đũa bằng cú đấm vào sau đầu một đối thủ.

Cầu thủ đôi bên lao vào hỗn chiến

Sau khi tình hình tạm lắng, trọng tài quyết định thổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, Cruzeiro giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 60 của Kaio Jorge. Tuy nhiên, hệ quả lớn nhất chỉ đến sau đó.

Phạt nguội nghiêm khắc

Ban tổ chức giải đấu sau khi xem lại băng hình đã quyết định truất quyền thi đấu tổng cộng 23 cầu thủ, tất cả đều nhận thẻ đỏ bổ sung vì tham gia vụ ẩu đả.

Đây là con số cao nhất trong lịch sử bóng đá Brazil, vượt qua kỷ lục 22 thẻ đỏ trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo năm 1954.

Cảnh hỗn loạn chưa từng có ở bóng đá Brazil vốn đầy ắp bạo lực

Sau sự việc, Hulk – một trong những cầu thủ nhận thẻ đỏ – đã lên tiếng xin lỗi vì vai trò của mình. Anh thừa nhận đây là hình ảnh đáng tiếc và nhấn mạnh các cầu thủ cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của bản thân cũng như của CLB.

"Thật đáng tiếc. Tôi chưa từng chứng kiến bạo lực như vậy trong bất kỳ trận bóng nào. Chúng ta không thể tạo ra hình ảnh như thế vì nó sẽ gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh của bản thân và của CLB", Hulk lên tiếng trên trang cá nhân.

Theo Luật Bóng đá của FIFA và Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), không có con số tối đa cố định cho tổng số thẻ đỏ trong một trận cho dù về lý thuyết, trận đấu phải dừng lại ngay nếu một đội không còn đủ 7 cầu thủ trên sân. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, mỗi đội cùng bị đuổi tối đa 4 cầu thủ, tổng số thẻ đỏ mà trọng tài có thể rút ra ở trận cầu tồi tệ này chỉ có thể là 8 thẻ. Tuy nhiên, trong thực tế, thẻ đỏ có thể được trọng tài rút ra nhiều hơn khi xuất hiện các vụ hỗn chiến liên quan đến cầu thủ dự bị, cầu thủ đã bị thay ra và cả thành viên các Ban huấn luyện. Như ở trận đấu giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro, trận đấu đã kết thúc và Ban tổ chức xem băng hình phạt nguội nên con số thẻ đỏ lên đến 23. Kỷ lục thế giới ở lĩnh vực này là 36 thẻ đỏ ở trận đấu giữa Claypole và Victoriano Arenas tại Giải Hạng 5 Argentina năm 2011. Sau khi trận đấu kết thúc, hai đội lao vào đánh nhau dữ dội. Trọng tài Damian Rubino đã quyết định truất quyền thi đấu toàn bộ cầu thủ của cả hai đội, kể cả những người trên ghế dự bị với tổng cộng 36 thẻ đỏ, lập kỷ lục đáng buồn ở một trận bóng.

Tác giả: Đông Linh (theo DM. The Sun)

Nguồn tin: Báo Người Lao Động