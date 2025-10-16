Cùng thẩm mỹ viện Trần Trà tri ân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Xuất phát từ mong muốn làm đẹp cho tất cả mọi người, nam bác sỹ chuyên về chấn thương, chỉnh hình Trần Trà đã có bước ngoặt lớn khi rẽ ngang để tiếp tục việc học và trau dồi về phẫu thuật, thẩm mỹ.

Qua quá trình học tập, rèn luyện ở các bệnh viện lớn trong nước bác sỹ Trần Trà đã trở về Nghệ An và bắt đầu hành trình xây dựng thẩm mỹ viện mang tên của chính mình. Vượt qua nhiều những khó khăn, hiện tại, thẩm mỹ viện Trần Trà được đông đảo khách hàng đón nhận.

Thẩm mỹ viện Trần Trà chuyên về nâng ngực, tạo hình thành bụng, nâng mũi sline, Lline, Higtline với tất cả phương pháp mổ nội soi, bán cấu trúc và cấu trúc, độn cằm, độn thái dương. Các dịch vụ hút mỡ bụng, bắp tay, chân, nhấn mí, cắt mí minideep, cắt mí toàn phần, nâng cung mày, bọng mắt dưới lấy lại tuổi xuân. Căng da bằng tiểu phẫu, xử lý sẹo lồi, lõm, sẹo xấu, sẹo lâu năm. Các dịch vụ tạo hình môi quyến rũ, tiêm Filler rãnh cười, môi, mũi, tiêm Botox xoá nhăn, gọn hàm, làm đẹp, trẻ hóa cô bé và các dịch vụ về chăm sóc, trẻ hóa làn da.

Thẩm mỹ viện Trần Trà ưu đãi lớn nhân ngày phụ nữ Việt Nam





Đề cao việc làm đẹp phải song hành với chất lượng và an toàn nên thẩm mỹ viện Trần Trà sử dụng các sản phẩm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng và bảo hành chuẩn. Việc chọn đúng bác sĩ không chỉ quyết định đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của mỗi khách hàng.

Thẩm mỹ viện Trần Trà là đơn vị tiên phong tại Nghệ An trong việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, điển hình là công nghệ Plasma lạnh ứng dụng trong quá trình cắt mí giúp giảm sưng, kháng khuẩn, thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh chóng hơn hay công nghệ AI-Face Design trong phẫu thuật nâng mũi, giúp khách hàng có cơ hội xem trước kết quả phẫu thuật, hỗ trợ bác sĩ tính toán chính xác để thiết kế dáng mũi hài hòa với gương mặt.

Ngày 20/10 là dịp tôn vinh nét đẹp, sự hy sinh và giá trị cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp đặc biệt này, Thẩm mỹ viện Trần Trà trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi đẳng cấp – sang trọng, như một lời tri ân sâu sắc.

Giảm 30% cho 5 khách hàng đầu tiên đăng ký các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tất cả khách hàng tiếp theo đều được giảm 20%, kèm tặng gói chăm sóc da chuyên sâu, giúp duy trì làn da căng mịn, sáng khỏe.

100% khách hàng đăng ký dịch vụ trong thời gian khuyến mãi sẽ nhận ngay túi quà cao cấp từ Thẩm mỹ viện Trần Trà.

Thời gian áp dụng: Từ nay cho tới hết ngày 31/10/2025.

Thẩm mỹ viện Trần Trà Cơ sở 1: 17 Hồ Tùng Mậu - Phường Trường Vinh - Nghệ An Hotline: 0981111137 - 0988823773 Cơ sở 2: Khối 2 - Xã Tân Kỳ - Nghệ An Hotline: 0985111137 - 0981111137 Cơ sở 3: Khối 2 - Xã Yên Thành - Nghệ An Hotline: 0981111137 - 0984303567 Cơ sở 4: Đường Cách Mạng Tháng 8 phường 15, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0981111137 - 0865373737

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn