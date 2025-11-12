Hơn 160 người mắc cúm A, một trường ở Nghệ An cho học sinh tạm nghỉ học

Hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì cúm A

Hai ngày nay, chị Hoàng Thị Thuỷ, trú phường Vinh Hưng (Nghệ An) phải xin phép cơ quan nơi làm việc để ở nhà chăm sóc 2 con bậc tiểu học phải nghỉ ở nhà do mắc cúm A.

“Cuối tuần trước cháu đầu bất ngờ kêu mệt, ho, tôi kẹp nhiệt kế thì thấy nhiệt độ tăng cao nên tức tốc đêm tới bệnh viện thì bác sĩ test cho kết quả cúm A”, chị Thuỷ kể và cho hay, chỉ một ngày sau thì người con trai thứ hai cũng được xác định nhiễm bệnh do lấy từ chị.

Mỗi ngày có khoảng 600 trẻ tới thăm khám tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (Ảnh: Hải Chi).

Theo chị Thuỷ, vì lo ngại các con tới trường sớm khi chưa khỏi hẳn bệnh có thể là nguồn lây cho các bạn cùng lớp nên chị cố gắng tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ và sẽ đưa con tái khám trong vài ngày tới.

Cách nhà chị Thuỷ hơn 120 km, khoảng 170 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông, đóng tại xã Con Cuông (Nghệ An) cũng đang nhiễm cúm A hoặc vừa khỏi bệnh. Tất cả các em này thuộc diện học sinh nội trú, ăn ngủ tập trung.

Ông Lô Văn Thiệp, Hiệu trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông, cho hay từ sáng 10/11 trường quyết định tạm cho tổng 12 lớp với 338 em học sinh toàn trường nghỉ nhằm “khống chế cúm A”.

Theo ông Thiệp ghi nhận cúm A khởi phát những ca đầu tiên tại trường vào khoảng 10 ngày trước với chỉ một vài em. Song mức độ lây lên tới hàng chục rồi đến trăm chỉ mấy ngày sau. Nhận thấy diễn biến phức tạp, nên cuối tuần trước (tức ngày 8/11), ban giám hiệu trường này xin ý kiến của UBND sở tại và quyết định cho học sinh nghỉ tạm nghỉ học.

“Thời điểm ra quyết định đã có hơn 160 em và 2 giáo viên được xác định mắc cúm A khi khám tại các cơ sở y tế. Tới nay một số em đã khỏi, song cũng có thêm các trường hợp mới, may mắn là không có trường hợp nào chuyển biến nặng”, ông Thiệp thông tin thêm và cho hay bản thân cũng vừa mắc cúm A.

Cùng với việc cho học sinh tạm nghỉ, nhà trường nơi đây phối hợp với đơn vị y tế và chính quyền sở tại tổ chức tiêu độc khử trùng, thu dọn vệ sinh trường lớp, vật dụng liên quan. Đồng thời các lớp cũng tổng hợp số liệu học sinh đã khỏi bệnh hàng ngày để ban giám hiệu nắm bắt và có hướng chỉ đạo.

Dự kiến chiều thứ 5 tuần này (tức 13/11), Ban giám hiệu trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông sẽ thông báo mới về việc cho học sinh trở lại lớp. Cùng với đó, trường cũng đang lên kế hoạch cho học bù thời khoá biểu những ngày nghỉ để đảm bảo chương trình cho các em.

Các đơn vị y tế tập trung điều kiện tốt nhất

Là một trong những cơ sở y tế có lưu lượng người đến khám lớn tại tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho hay, nửa tháng trở lại đây đã ghi nhận số trẻ mắc cúm tăng, đặc biệt là cúm A tại hai cơ sở tại thành phố Vinh cũ.

Trẻ mắc cúm A đang được thăm khám tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Ảnh: Hải Chi).

Theo thống kê tại Phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, trung bình 1 tuần có 600 – 800 trẻ đến khám, trong đó trường hợp được chẩn đoán mắc cúm chiếm gần một nửa số trẻ đến khám và khoảng 60 – 80 trẻ phải nhập viện điều trị do có biến chứng như viêm phổi hoặc viêm tai giữa.

Đáng chú ý, nhóm trẻ ở độ tuổi đi học chiếm tỷ lệ cao nhất, nhóm trẻ nhập viện thuộc nhóm dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, do hệ miễn dịch còn yếu và dễ bị biến chứng hô hấp nặng. Các triệu chứng phổ biến gồm sốt cao, ho khan, nghẹt mũi, mệt mỏi, biếng ăn, và ở một số trường hợp là khó thở, thở nhanh phải hỗ trợ oxy.

So với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ nhập viện nơi đây tăng cao và mức độ bệnh nặng hơn trong đó phần lớn là cúm A và bệnh lý hô hấp liên quan thời tiết lạnh – ẩm.

Trước tình hình này, Phòng Khám Nhi – Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng việc giữ ấm, cho trẻ ăn uống đủ chất, tăng cường rau xanh, trái cây và uống nhiều nước, nên tiêm phòng cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc và biến chứng nặng. Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao liên tục, khó thở, tím môi, li bì hoặc bỏ bú, cần đưa đến cơ sở y tế ngay, không tự ý điều trị tại nhà.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An những ngày này đang ghi nhận lượng trẻ tới thăm khám tăng cao, trung bình mỗi nơi đây tiếp đón gần 600 trẻ. Trong số đó ghi nhận 20- 25% (khoảng 120 -140 trẻ) mắc cúm A. Bác sĩ sẽ sàng lọc kỹ các trường hợp cần phải nhập viện để điều trị, số khác được về nhà và dùng thuốc theo đơn bác sĩ và tái khám.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Thị Minh Nguyệt, Trưởng Khoa khám bệnh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, các trẻ mắc cúm A có triệu chứng chính như sốt cao, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, một số có nôn, đau bụng, tiêu chảy…

“Cúm A phát triển mạnh từ trung tuần tháng 9-11. Các bậc phụ huynh cần lưu tâm tới việc tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm cho trẻ, giữ ấm, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người và tránh tiếp xúc với người bệnh… Lúc nghi vấn trẻ bị cúm như viêm long đường hô hấp trên, sốt cao, sổ mũi, mệt mỏi thì cần sớm tới cơ sở y tế để thăm khám kịp thời bởi nguy cơ bị cúm rất cao”, bác sĩ Nguyệt nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Trọng Di, Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An) thông tin, đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến cúm mùa tại địa bàn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng nặng.

Theo ông Di, thời tiết mùa Thu Đông thuận lợi cho cúm mùa phát triển. “Cúm mùa không có thuốc đặc hiệu, mà chỉ điều trị theo triệu chứng. Với một người có thể trạng bình thường thì điều trong 3 -5 ngày sẽ khỏi, với người có thể trạng tốt thì vẫn có thể tự khỏi mà không cần thuốc”, ông Di cho rằng người dân không quá hoang mang khi có người thân mắc cúm. Song khuyến cáo mọi người cần chủ động trong các biện pháp phòng bệnh như khuyến cáo của các bác sĩ bệnh viện.

Dọn vệ sinh, khử khuẩn tại khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông. (Ảnh: Bá Hậu).

Với điểm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông – nơi đang tạm cho nghỉ học vì nhiều trường hợp mắc cúm, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho hay đã chủ động hướng dẫn y tế cấp cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và trường để tiêu độc khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đồng thời theo dõi sức khoẻ của các trường hợp mắc bệnh để tư vấn, hỗ trợ.

