Khẩn trương tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Hoàng Long

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng, xuồng cứu nạn đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng khu vực nghi nạn nhân rơi xuống sông, triển khai các phương án tìm kiếm trên mặt nước và dọc hai bên bờ sông. Công tác tìm kiếm được tiến hành khẩn trương nhằm sớm phát hiện nạn nhân.

Người nghi nhảy cầu là N.V.N. sinh năm 1998, trú tại phường Quảng Phú (Thanh Hóa).

Do thượng nguồn sông Mã mưa to nhiều ngày qua, kèm theo việc các thủy điện xả lũ dẫn tới nước sông dâng cao, chảy xiết và nước đục gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường hoặc xảy ra sự cố liên quan đến tai nạn, đuối nước cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.