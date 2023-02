Gần 120 CSGT Công an Nghệ An tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 3/2, gần 120 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây là chương trình thường niên của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An trong suốt nhiều năm qua.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ có mặt từ sớm để hiến máu.

Bên cạnh đó, các tổ đội công tác thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện tại địa bàn đóng quân. Ban tổ chức đã thu được gần 120 đơn vị máu, mỗi đơn vị từ 250ml đến 300ml. Nguồn máu này sẽ được Trung tâm huyết học và truyền máu Nghệ An bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.

Ban tổ chức đã thu về gần 120 đơn vị máu.

Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tác giả: Thuỳ Anh - Hồ Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân