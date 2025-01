CSGT Công an Nghệ An hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Trong tỉnh

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề. Thời điểm này, nhiều người dân đi làm ăn xa đang hối hả trở về quê đón Tết. Trong rất nhiều câu chuyện nghĩa tình những ngày giáp Tết, hình ảnh lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên các tuyến Quốc lộ mang lại nhiều cảm xúc nhân văn về người chiến sĩ Công an.