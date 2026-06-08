Croatia thắng phút bù giờ, Na Uy thoát thua trước World Cup 2026

Croatia khép lại loạt giao hữu trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ bằng chiến thắng 2-1 trước Slovenia tại Varazdin.

Tiền vệ Luka Modric, có thể đã chơi trận cuối cùng trên sân nhà trong màu áo tuyển Croatia, mở tỉ số ở phút 51 sau đường chuyền của Ivan Perisic. Đây là bàn thắng thứ 29 của thủ quân 40 tuổi sau 198 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Croatia.

Na Uy hòa Morocco 1-1 ở bước chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026.

Slovenia gỡ hòa 1-1 nhờ công tiền đạo Andraz Sporar ở phút 83, sau đường chuyền về bất cẩn của Martin Baturina.

Tuy nhiên, tiền vệ Mario Pasalic vô-lê ghi bàn quyết định ở phút 90+3, giúp Croatia lấy lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước Bỉ trước đó 5 ngày.

Croatia nằm ở bảng L cùng Anh, Ghana và Panama, mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Anh tại Dallas - Mỹ ngày 17-6.

Croatia có chiến thắng nhọc nhằn Slovenia 2-1 trước thềm World Cup 2026.

Trong khi đó, Na Uy chỉ có được kết quả hòa Morocco 1-1 khi đôi bên đá giao hữu tại Harrison, bang New Jersey - Mỹ.

Morocco, đội từng vào bán kết World Cup 2022, vượt lên ngay phút 7 nhờ cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm của tiền vệ Brahim Diaz. Đây là bàn đầu tiên của ngôi sao Real Madrid cho đội tuyển quốc gia kể từ Cup các quốc gia châu Phi đầu năm nay.

Tiền đạo Erling Haaland không thể tạo khác biệt trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Morocco, trước khi phải rời sân ở phút 71.

Na Uy chỉ tìm được bàn gỡ ở phút 75, khi thủ quân Martin Odegaard dứt điểm chân trái gọn gàng, sau pha đột phá và chuyền bóng của Oscar Bobb.

Đội bóng Bắc Âu suýt giành chiến thắng ở phút 81, nhưng tiền vệ Kristian Thorstvedt đánh đầu chệch cột dọc.

Morocco sẽ mở màn bảng C bằng trận gặp Brazil tại New York - Mỹ ngày 13-6, còn Na Uy chạm trán Iraq ở lượt đầu bảng I tại Boston - Mỹ ngày 16/6.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn