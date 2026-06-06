World Cup 2026 đổi mới nghi thức trước trận

Được xây dựng dựa trên trải nghiệm của khán giả và các đội tuyển, cùng phần âm nhạc từ album chính thức của World Cup 2026, nghi thức mới áp dụng thiết kế tương tác 360 độ, biến toàn bộ sân vận động thành không gian chung giữa cầu thủ và người hâm mộ.

Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào, khán giả đều có thể theo dõi các màn trình diễn từ góc nhìn riêng, với những lá cờ quốc gia khổ lớn và các hạng mục được bố trí trên sân nhằm tăng tính kết nối với đám đông.

Các cầu thủ Brazil hát quốc ca trước trận gặp Mexico tại bảng A World Cup 2014 trên sân Castelao ở Fortaleza ngày 17/6/2014. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ sẽ bước ra sân cùng các em nhỏ thuộc chương trình đồng hành thanh thiếu niên của FIFA. Thay vì di chuyển theo đội hình truyền thống, họ sẽ tiến vào sân từ khu vực gần đường hầm nhất thông qua một cổng chào riêng. Nghi thức cũng bổ sung nhiều yếu tố thị giác như biểu ngữ lớn đặt tại vòng tròn trung tâm, các lá cờ quốc gia cầm tay và hệ thống nhận diện thương hiệu FIFA trên mặt sân.

Điểm nhấn là toàn bộ cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu của trận đấu, không chỉ 11 cầu thủ đá chính, sẽ tập trung quanh biểu ngữ ở vòng tròn giữa sân trong lễ cử quốc ca. FIFA cho rằng điều này giúp mọi thành viên của đội tuyển đều được trải nghiệm khoảnh khắc tự hào và xúc động khi đại diện cho quốc gia tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

"World Cup ngày càng phát triển và chúng tôi tiếp tục đổi mới cách người hâm mộ trải nghiệm bóng đá", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết. "Việc tất cả cầu thủ và trọng tài cùng hướng về nhau tại vòng tròn trung tâm trong lễ cử quốc ca sẽ tạo nên khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và giàu cảm xúc, thuộc về các đội bóng cũng như toàn bộ khán giả trên sân. World Cup là giải đấu của mọi cầu thủ và mọi người hâm mộ, và nghi thức mới phản ánh tinh thần đó".

Sau phần quốc ca, các đội sẽ thực hiện những nghi thức truyền thống trước trận như bắt tay, chụp ảnh đội hình xuất phát trước khi đội trưởng hai bên tiến hành tung đồng xu chọn sân và quyền giao bóng.

Mô phỏng nghi thức trước trận mới của FIFA trong trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi. Ảnh: FIFA

FIFA cho biết ở các vòng đấu sau của giải, nghi thức trước trận có thể được bổ sung các hiệu ứng đặc biệt như khói màu hoặc pháo hoa. Chương trình đồng hành thanh thiếu niên và khu vực đường hầm cầu thủ cũng sẽ tích hợp các hoạt động quảng bá của những đối tác thương mại gồm adidas, Coca-Cola, Kia, Mengniu, Qatar Airways và Quaker.

Thay đổi này tiếp nối những thử nghiệm mà FIFA áp dụng tại FIFA Club World Cup diễn ra ở Mỹ năm ngoái. Khi đó, các cầu thủ được giới thiệu theo phong cách của giải bóng rổ NBA, với tên từng người được xướng lên khi bước ra từ đường hầm.

Dù không áp dụng hình thức giới thiệu từng cá nhân tại World Cup 2026, FIFA vẫn dự kiến để các cầu thủ tiến vào sân cùng các em nhỏ hộ tống, tạo thêm điểm nhấn cho màn lễ nghi trước giờ bóng lăn.

World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Mexico sẽ đá trận khai mạc giải gặp Nam Phi tại sân Azteca, Mexico City lúc 2h ngày 12/6, giờ Hà Nội.

Tác giả: Hồng Duy (theo FIFA)

Nguồn tin: vnexpress.net