'Công xưởng' vận hành hàng ngàn tài khoản Facebook ảo hoạt động ra sao?

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) mới đây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các nước Philippines, Campuchia bắt giữ 30 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an ở cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài bắt giữ thêm 26 nghi phạm khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia.