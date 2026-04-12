Công ty gỗ ở Hà Tĩnh cháy lớn

Khoảng 11h30, lửa phát ra từ tầng 3 khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, đóng ở phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh). Khu trưng bày được xây bằng bêtông, một số điểm gắn kính, phía trên lợp tôn, bên trong chứa nhiều sản phẩm gỗ nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết đang ăn cơm thì nghe nhiều tiếng nổ lớn. Vài phút sau, tiếng hô hoán, còi xe cứu hỏa rú liên hồi. Công an địa phương đã tới bảo vệ hiện trường, ngăn người và phương tiện đi qua khu vực.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ cháy trưa 12/4. Video: Đức Hùng

Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến phun vòi rồng dập lửa, phối hợp với công nhân đưa đồ đạc, tài sản ra ngoài, ngăn lửa lan sang các ngôi nhà lân cận.

Do trời nắng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 13h30, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, tuy nhiên ở tầng 2-3 và trên mái nhà trưng bày vẫn còn những đám cháy nhỏ. Lính cứu hỏa đang túc trực, bơm nước từ con sông gần đó để dập lửa.

Lúc 14h, hỏa hoạn đã được khống chế, song nhiều cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường để dập những tàn lửa nhỏ, ngăn đám cháy bùng phát. Ảnh: Đức Hùng



Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều sản phẩm gỗ bị thiêu rụi.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress